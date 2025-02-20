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2028是否選總統？ 盧秀燕回應日媒這樣說…

記者陳秋雲／台中即時報導
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日本經濟新聞採訪盧秀燕，談到是否選總統？是否選國民黨主席？盧秀燕一一回應。圖／日本經濟新聞官網
日本經濟新聞採訪盧秀燕，談到是否選總統？是否選國民黨主席？盧秀燕一一回應。圖／日本經濟新聞官網

日本經濟新聞訪問台中市長盧秀燕，問到盧秀燕是否參選總統？盧委婉表示「現階段專心市政」，至於是否參選黨主席，「盧秀燕表示還在考慮中！」

日本經濟新聞指出，盧秀燕2028年總統選舉參選的可能性，她表示：「我很感激大家對我的期待，這份期待代表了大家對台灣未來的關注。」盧秀燕委婉答覆：「身為市長，我想專注市政，因此現階段沒有考慮」。

新聞指出，2024年，她以台中市長的身分首度訪美，備受矚目。在台灣有個慣例，有意願參選總統的政治家會訪美，因此引發了各界廣泛推測，認為此舉是為未來做準備。

2025年下半年，國民黨將舉行黨主席選舉，盧秀燕是否參選國民黨主席，盧表示：「我還在考慮當中」。

日本經濟新聞指出，盧秀燕受訪提出「全世界外交」她說：「台灣的主權沒有爭論的餘地，絕不能成為任何政權的附庸」，記者解讀這她「對美、中保持一定距離的立場。」

日經新聞提到，國民黨一般常被視為立場親中，而盧秀燕的意圖，似乎在於強化與日本等民主主義國家的合作、拉攏台灣既非獨立亦非統一的「現狀維持派」中間選民。

TVBS在2024年11月～12月實施的六都市長施政滿意度調查中，盧秀燕以66%的滿意度居首位。日經報導說，在台灣先擔任主要都市市長、累積實績，再參選總統的情況並不少見。

盧秀燕的支持者，從年輕族群到中高年齡層都有支持者，不存在顯著離心族群，與年輕新星台北市長蔣萬安也拉開了一定的差距。

日經新聞指出，台灣的政治版圖是北部支持國民黨，南部支持民進黨，台中市的選票何去何從，有決戰中台灣的說法。

台中市長盧秀燕回應日本媒體，2028是否選總統？「目前專心市政！」圖／聯合報系照...
台中市長盧秀燕回應日本媒體，2028是否選總統？「目前專心市政！」圖／聯合報系照片

盧秀燕 國民黨 日本

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