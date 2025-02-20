我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳霍楚不會要求亞當斯辭職 但盼立法加強監督市長

共和黨大老麥康諾在生日當天 宣布不尋求連任

TVBS民調／台立院3大黨鞭「他」滿意度最高 柯建銘墊底

記者唐筱恬／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院議場出入口被民進黨封阻，阻止會議進行。記者陳正興／攝影
立法院議場出入口被民進黨封阻，阻止會議進行。記者陳正興／攝影

國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌（中）、民進黨團總召柯建銘（右）。圖...
國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌（中）、民進黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照

全台掀起大罷免潮，藍綠白三大黨鞭也頻頻隔空過招。根據TVBS民調中心詢問民眾對三個主要政黨總召的看法，其中以民眾黨團總召黃國昌滿意39%最高，國民黨團總召傅崐萁滿意度31%居次；而民進黨團總召柯建銘滿意度最低，僅有20%，其中高達59%表示不滿意。

各地罷免行動遍地開花，中選會已收到64件罷免案。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，有31%民眾支持罷免國民黨立委、44%民眾不支持；30%民眾支持罷免民進黨立委、41%不支持。整體而言，無論是國民黨或民進黨的立委，民眾不支持罷免的比例皆高於支持罷免。

對於罷免國民黨立委，調查進一步交叉分析顯示，雲嘉南民眾有35%支持罷免，也有36%不支持，意見較為分歧，其他地區民眾不支持的比例皆高於支持。對於罷免民進黨立委，調查顯示，所有地區民眾不支持罷免的比例皆高於支持，其中雲嘉南民眾不支持的比例最高為51%，明顯高於22%支持。

柯建銘日前還嗆聲要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，民調也詢問民眾對於韓國瑜、江啟臣的滿意度？結果顯示，有45%民眾滿意韓國瑜的表現、32%不滿意、23%沒有表示意見；對於江啟臣的表現，有35%民眾表示滿、27%不滿意，另外38%沒有意見。

民眾黨前主席柯文哲因政治獻金案、京華城案遭檢方起訴，使民眾黨聲勢一度下跌，柯文哲也在今年1月宣布請辭黨主席，新任黨主席由民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任。此次調查結果顯示，全台民眾中，政黨傾向為民眾黨的比例，從去年10月調查時的9%，回升6個百分點至15%，值得關注。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年2月11日至18日晚間18時30至22時，共接觸1282位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為370位，拒訪率為28.9%，最後成功訪問有效樣本912位（市話448、手機464），在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點以內。

罷免 民眾黨 國民黨

上一則

柯爸訃聞曝光 柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

下一則

增軍購 傳「口譯哥」曾在美披露台想買NSM反艦飛彈

延伸閱讀

王世堅嗆大罷免不要提賴清德 柯建銘回：你哪一黨的？

王世堅嗆大罷免不要提賴清德 柯建銘回：你哪一黨的？
新聞評論／民進黨既無意協商 韓國瑜何須一再忍讓

新聞評論／民進黨既無意協商 韓國瑜何須一再忍讓
柯建銘嗆同黨議員：罷免竟叫總統不要出來 什麼立場？

柯建銘嗆同黨議員：罷免竟叫總統不要出來 什麼立場？
朝野協商破局 總預算案出立院 政院終將提覆議

朝野協商破局 總預算案出立院 政院終將提覆議

熱門新聞

有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
台灣聯電前董事長曹興誠17日晚發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。中央社

曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

2025-02-17 12:01
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖

陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖
砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國

川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國