柯爸訃聞曝光 柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，目前家屬已於靜宿生命會館設置靈堂，近來各界政商人士也紛前往哀悼致意。(記者季相儒／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 父親柯承發病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，目前家屬已於靜宿生命會館設置靈堂，近來各界政商人士也紛前往哀悼致意。今天柯爸電子訃聞曝光，追思文以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫，並懇辭奠儀。

柯爸電子訃聞提到，目前柯爸的靈堂已在靜宿生命會館設置，告別式將於3月10日上午9時於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家祭，公祭則於9時40分舉行。

訃聞中的追思文，則以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫：「柯承發緣盡於2月17日上午8時40分壽終蒙佛接引往生西方極樂世界，不孝男文哲、宇謙暨孝眷等隨侍在側，僅擇於3月10日上午9時於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家奠禮，9時40分舉行公奠禮，恭請諸親友念佛供香普薰法界後，發引新竹羽化館火化靈骨安奉於香山大坪頂。」