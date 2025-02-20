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柯爸訃聞曝光 柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

記者黃羿馨、王駿杰／新竹即時報導
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民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，目前家屬已於靜宿生命會館設置靈堂，近來各界政商人士也紛前往哀悼致意。(記者季相儒／攝影)
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，目前家屬已於靜宿生命會館設置靈堂，近來各界政商人士也紛前往哀悼致意。(記者季相儒／攝影)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，目前家屬已於靜宿生命會館設置靈堂，近來各界政商人士也紛前往哀悼致意。今天柯爸電子訃聞曝光，追思文以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫，並懇辭奠儀。

柯爸電子訃聞提到，目前柯爸的靈堂已在靜宿生命會館設置，告別式將於3月10日上午9時於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家祭，公祭則於9時40分舉行。

訃聞中的追思文，則以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫：「柯承發緣盡於2月17日上午8時40分壽終蒙佛接引往生西方極樂世界，不孝男文哲、宇謙暨孝眷等隨侍在側，僅擇於3月10日上午9時於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家奠禮，9時40分舉行公奠禮，恭請諸親友念佛供香普薰法界後，發引新竹羽化館火化靈骨安奉於香山大坪頂。」

訃聞中曝光的孝孫，排行在首位的仍是柯文哲的兒子柯傅堯，訃聞中雖懇辭奠儀、輓聯、花圈、花籃、陣頭、罐頭塔，不過仍有不少政商人士仍送來花籃弔唁，對此民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，已請葬儀社轉達，在告別式前一天的中午布置靈堂時，才會統一擺放花籃。

今天柯爸電子訃聞曝光，追思文以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫，並懇辭奠儀。(記者黃羿...
今天柯爸電子訃聞曝光，追思文以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫，並懇辭奠儀。(記者黃羿馨／翻攝)

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