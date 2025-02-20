林岱樺遭搜索 40秒內頻喊12字一度動怒飆帶隊主任檢察官

林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。(記者張議晨／攝影)

積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨 立委林岱樺，捲入政治獻金疑雲及詐領助理費，今天高雄地方檢察署指揮調查局多單位兵分多路搜索，林岱樺列被告帶回。林岱樺個性強硬，今天檢調到林岱樺住處帶人時，傳她還情緒激動，質問搜索案由，後由帶隊主任檢察官說明，她才態度放軟。

林岱樺之前曾被爆出替宮廟向選區廠商索要捐款，2021年8月間，調查局南機站陸續展開約詢，但林岱樺的陳姓選民約詢結束後，卻將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，後來服務將筆錄交還，但案情已被掌握，使得當時偵辦陷入瓶頸。

時隔3年半，檢調見時機成熟，今上午6時許指揮調查局高雄市調處、南機站及北部單位兵分多路，至林岱樺住處、服務處、通法寺及立法院搜索，鎖定政治獻金疑雲、詐領助理費一案偵辦。

據了解，林岱樺住處由雄檢黑金主任檢察官陳彥竹帶隊，林一見檢調上門，不改強硬個性，質問對方搜索案由，氣氛一度火爆，因法院已核發搜索票，經檢調依程序說明事由後，她才態度放軟。