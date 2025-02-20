我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

川普二度執政 上台首月民調表現超過第一任

林岱樺遭搜索 40秒內頻喊12字一度動怒飆帶隊主任檢察官

記者張議晨／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。(記者張議晨／攝影)
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。(記者張議晨／攝影)

積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入政治獻金疑雲及詐領助理費，今天高雄地方檢察署指揮調查局多單位兵分多路搜索，林岱樺列被告帶回。林岱樺個性強硬，今天檢調到林岱樺住處帶人時，傳她還情緒激動，質問搜索案由，後由帶隊主任檢察官說明，她才態度放軟。

林岱樺之前曾被爆出替宮廟向選區廠商索要捐款，2021年8月間，調查局南機站陸續展開約詢，但林岱樺的陳姓選民約詢結束後，卻將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，後來服務將筆錄交還，但案情已被掌握，使得當時偵辦陷入瓶頸。

時隔3年半，檢調見時機成熟，今上午6時許指揮調查局高雄市調處、南機站及北部單位兵分多路，至林岱樺住處、服務處、通法寺及立法院搜索，鎖定政治獻金疑雲、詐領助理費一案偵辦。

據了解，林岱樺住處由雄檢黑金主任檢察官陳彥竹帶隊，林一見檢調上門，不改強硬個性，質問對方搜索案由，氣氛一度火爆，因法院已核發搜索票，經檢調依程序說明事由後，她才態度放軟。

今早10點15分許，林由調查官帶往調查局南機站問訊，下車原本準備步入辦公室，但見大門有攝影機在場，隨即轉頭拿出寫有「政治干預司法、司法干預初選」的字條，40秒時間重複這12字，從字條、口號準備充足，顯然早有預感會被查辦。

今早立委林岱樺被帶往調查局南部機動組，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司...
今早立委林岱樺被帶往調查局南部機動組，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。(記者張議晨／攝影)
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。(記...
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。(記者張議晨／攝影)

民進黨

上一則

住家遭搜索 綠委林岱樺媽媽喊冤「我們選舉只欠選票」

下一則

柯爸訃聞曝光 柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

延伸閱讀

住家遭搜索 綠委林岱樺媽媽喊冤「我們選舉只欠選票」

住家遭搜索 綠委林岱樺媽媽喊冤「我們選舉只欠選票」
1年至少2次 馬英九今年將再訪陸 馬辦：馬帶隊交流不可替代

1年至少2次 馬英九今年將再訪陸 馬辦：馬帶隊交流不可替代
綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺的進度

綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺的進度
柯建銘登高一呼 綠民代「信賴」、「信柯」兩樣情

柯建銘登高一呼 綠民代「信賴」、「信柯」兩樣情

熱門新聞

有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
台灣聯電前董事長曹興誠17日晚發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。中央社

曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

2025-02-17 12:01
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32
保單熱銷，令台灣壽險公司勢必又會再增加投資海外資產。（路透）

台幣匯率恐34至35？彭博：台1產品銷售旺、貶值疑慮加劇

2025-02-14 03:10

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外
通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」
80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨

80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨