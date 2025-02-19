接待陸生團 台大社科院學生會長被罷免

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，學生會長郭又睿日前遭罷免。圖為陸生團參訪台大，遇上抗議。（本報資料照片）

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待該團後，學生發動罷免 社科院學生會長郭又睿，日前以同意票166票、不同意票18票通過罷免。

郭又睿昨(19)表示，坦然接受民主結果，但許多綠營政黨側翼見獵心喜，將此操作成政黨大罷免的序曲，只是憑藉校園民主增添政治利益，玷汙了校園民主。台大校方表示，對學生自治事項沒有評論。

馬英九基金會去年邀陸生團赴台交流，復旦大學女學生宋思瑤受訪時稱「中國台北」，引發議論，後續赴台大交流時亦遭學生抗議。當時郭又睿發表聲明，指能與中國大陸頂尖大學的學生交流，對社科院、台大都是多多益善，將以同等態度面對來自世界各地的青年朋友。

罷免提案人、台大政治系學生李瑞霖表示，提案核心是希望傳達社科院學生多元聲音，表明並非所有學生都支持學生會在活動中的立場與處理方式，當時不到半天就順利突破罷免連署門檻，也充分顯示部分學生對該事件的不滿。

李瑞霖強調，罷免提案並非單純針對個人，是希望藉由民主程序讓社科院全體學生對事件處理表達立場與意見，也檢視郭又睿是否應就此事負起政治責任。

郭又睿表示，被罷免在意料中，坦然接受民主結果，但外界不少人利用本次校園罷免案發酵「政黨大罷免」，許多綠營政黨側翼更見獵心喜，透過校園民主增加自身政治利益，意圖作為大罷免前哨戰，更是玷汙了校園民主，望回歸理性討論。

郭又睿也提到，罷免發動方部分程序有瑕疵，投票即將結束前，便有發動罷免方詢問當下領票數，詢問後票數即開始增加；且領銜學生還向排隊投票者揮手致意，種種行為疑似發動投票。個人職務完全接受檢驗，「但違反公正性的行為，是否也需被解釋。」

有社科院學生說，自己是反對罷免的，現場也看到有提案人不斷在投票所前徘徊，甚至有拉票行為，若真有那麼多人支持罷免，為何還要用拉票的方式，甚至在投票時間快截止時趕緊找人動員投票？短時間內出現三倍投票人潮。他認為，「站崗」拉票已違反選罷法精神，即便沒違法也是走法律漏洞，罷免罷得不光彩。

台大社科院學生會選舉罷免委員會主委王亭俞表示，罷免提案人確曾多次經過投票所並詢問領票數，但是否動員投票，或是否直接影響總投票數，無客觀事實能證明因果關係；相關人士若有異議，可透過救濟程序訴訟。

台大社科院學生會日前進行罷免投票，不過社科院學生數約1874人，罷免投票計187票，投票率未達一成，其中有166票贊成罷免。中研院院士陳培哲認為，這次罷免案猶如校園中的「象牙塔」事件，但只有少數人參與，並非太有代表性。他也提醒，綠營切勿藉機「煽風點火」。