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台政院拍版修法 夫妻5年內分居3年可訴請離婚

記者黃婉婷／即時報導
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台灣行政院會擬拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可請求離婚。法院示意圖。(聯合報系資料照)
台灣行政院會擬拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可請求離婚。法院示意圖。(聯合報系資料照)

台灣民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今(20)擬拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可請求離婚；新增贍養費請求權時效兩年，養不活自己的人可減免、若再婚不得請求前配偶贍養費，修法可溯及既往。

修法重點包括依照釋憲精神放寬離婚條件，並增訂贍養費、被撫養者順序等規定；另為強化夫妻財產揭露義務，草案明定請求剩餘財產分配時，得請求對方提出財產清冊及相關文件。

離婚部分，草案刪除近年離婚訴訟上少有適用要件，包括「惡公婆凌虐、不治惡疾、重大精神病、生死不明逾三年」等事由；並參考國外立法例，新增「五年內累計分居期間已達三年」者，未來向法院提起離婚之訴，只須提出婚姻無法維持或實際已分居達三年的證據。

由於分居不見得是雙方合意，比如有一方惡意避不見面或離家出走，因此修法也給予法院裁量空間，若法院認為離婚對於拒絕離婚之一方顯失公平，斟酌後認為有維持婚姻必要，得駁回離婚之訴。

贍養費部分，現行民法規定配偶「無過失」一方，因判決離婚而陷於生活困難者，即使「他方縱無過失」，也應給與相當的贍養費，被認為要件過於嚴格；修法放寬請求權，除了刪除無過失等限制，並新增離婚時就業能力已減損或就業機會減少，得向他方請求贍養費。

但若被離婚一方有虐待、不法侵害公婆、岳父母、小孩等行為，贍養費可能減少或免除；贍養費請求權及未到期的定期金給付，也將因收受贍養費一方「再婚」或死亡而消滅，另一方即無須給付贍養費；草案也增訂贍養費請求權時效為兩年。

被撫養者順序，原本規定順序為直系血親卑親屬、直系血親尊親屬，草案考量兩者間關係皆緊密，有同等重要性，修正合併為「直系血親」未再區分。

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