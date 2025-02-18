川普2.0 台灣電電公會：AI伺服器大廠擬加碼投資德州

中華民國工商協進會18日在台北國際會議中心舉辦「川普2.0對台灣及世界的影響」工商講座，中華民國工商協進會理事李詩欽（圖）出席發表主題演講。中央社

因應川普 2.0，台灣電電公會理事長李詩欽表示，近期率7家AI 伺服器大廠赴美討論土地和稅務條件，台廠加速推進赴美生產，許多以德州 為首選，預計在美國總統川普上任百天、5月左右，會有1家以上的AI伺服器廠商宣布加碼投資德州。

中華民國工商協進會今天舉辦「川普2.0對台灣及世界的影響」講座，李詩欽受邀分享產業應對川普2.0的策略。

李詩欽表示，近期率領7家AI伺服器大廠赴美討論土地和稅務條件等，德州政府也釋出很大善意，台廠未來會陸續宣布對美投資，許多以德州為首選，預計5月會有1家以上的AI伺服器廠商宣布大型投資案。

李詩欽表示，台廠對德州投資將聚焦AI伺服器，台灣ODM（原始設計製造）廠在全球伺服器生產比重高達9成，但在北美生產的伺服器占比低於15%；換句話說，仍有約8成伺服器在美墨之外地區生產。

面對川普揚言對墨西哥等國加徵關稅，李詩欽表示，更先進、更具國安考量的伺服器將優先赴美生產，企業也會加速推進赴美生產的時程。

李詩欽也指出，川普上任後與OpenAI、軟銀集團、甲骨文（Oracle）等企業共同宣布Stargate計畫，將投入5000億美元在美國打造AI基礎設施，台廠未來可以與相關產業合作。

李詩欽表示，德州是美國的人口、人才淨流入區域，也有許多企業總部移往德州，顯示具有發展潛力，且德州經濟規模在全球排第8名，和德州合作也可提供台廠更多保障，德州的金融環境也可提供產業聚落形成所需的服務。

川普2.0全球進入不確定時代，談及對台灣的衝擊，李詩欽表示，包含半導體、貿易逆差、對等關稅、國防預算等面向，尤其是川普揚言對等關稅最快4月上路，台灣可能要在4月、或川普上任百天就要有明確表態。

至於川普點名台灣搶走美國的晶片生意，台積電如何因應備受矚目。李詩欽表示，相信台積電和美方緊密溝通，在一定範圍內滿足川普需求和維持台積電的自主性。

李詩欽表示，後續電電公會規劃再訪問美國，也預計在加州舉辦3場論壇，其中將與美國雲端服務大廠和新創公司合作舉辦AI論壇，同時擴大參加Select USA。