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在中國被捕已逾4個月 台陸委會：3名一貫道道親仍未獲釋

記者陳宥菘／台北即時報導
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台灣3名年約7、80歲的一貫道道親去年10月在廣東被捕，迄今已逾4個月。台陸委會18日表示，這3人目前尚未獲釋返台，家屬在中國已聘僱律師。（本報系資料照片）
台灣3名年約7、80歲的一貫道道親去年10月在廣東被捕，迄今已逾4個月。台陸委會18日表示，這3人目前尚未獲釋返台，家屬在中國已聘僱律師。（本報系資料照片）

台灣3名年約7、80歲的一貫道道親去年10月在廣東被捕，迄今已逾4個月，中國國台辦稱涉犯大陸刑法第300條。台陸委會18日表示，這3人目前尚未獲釋返台，家屬在中國已聘雇律師，經律師確認，目前當事人健康狀況暫時無慮。

台陸委會主委邱垂正18日接受廣播節目專訪，就台人赴中國人身自由風險，他指出，去年1月迄今，陸委會共接獲65件陳情案，其中失聯或遭限制人身自由52件，被留置盤查13件。

針對52起台人遭中國限制人身自由的案件，目前是否仍遭拘留或已順利返台？陸委會透過書面回應指，政府相關機關皆透過既有管道向中方確認國人在中國現況，並持續追蹤案件發展，「惟因相關個案涉及案件隱私，且部分家屬不願向政府透露案情或請政府暫緩介入，基於尊重家屬意願，對於相關人員是否已返台，政府不便對外說明」。

另外，針對去年10月在廣東被公安逮捕的3名台灣一貫道道親，陸委會說，經瞭解，這3名人尚未獲釋返台，家屬在中國已聘雇律師，經律師確認，目前當事人健康狀況暫時無慮。

去年10月上旬，台灣周姓、江姓、謝姓一貫道道親在廣東被公安逮捕，三人年約7、80歲，至今已滯中超過4個月。中國國台辦指稱，三人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。

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