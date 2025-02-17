我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風影響紐約 航班延誤、住宅受損民眾被迫撤離

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

日本戶籍國籍欄可填台灣 謝長廷透露幕後推動秘辛

中央社東京17日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷。(本報資料照片)
現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

日本法務省今年5月起承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，終於可以登記「台灣」二字。現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷在臉書透露，為了能夠寫上「台灣」，駐外人員和日本議員低調推動、長期作戰，背後是鍥而不捨的努力、過程曲折，讓他今天看到消息百感交集。

謝長廷在臉書發文說，「日本人配偶的台灣人，自今年5月26日起，在日本的戶籍的記載，終於可以不寫「中國」而填寫「台灣」了，看到這個消息，不禁眼眶泛淚，百感交集，這其中有很多人道不盡的委屈，過程也有很多人鍥而不捨的努力！」。

他指出，1972年，日本和中華民國斷交，並搶先與中華人民共和國（中共）建交，當時的日本首相田中角榮風光一時，但因為事先沒有充分考量和配套，留下很多後遺症，「可以說那個風光是建立在台灣人的辛酸和委屈上面，國籍的記載，就是典型例子」。

因為只有日本人能擁有日本戶籍，和日本人結婚的外國人只能登載為配偶。配偶旁有國籍欄可以記載，但日本不承認中華民國，所以依日本法務省解釋，台灣人也必須記載國籍為「中國」，台灣人只能含淚照辦。

謝長廷表示，8年多前他就任駐日大使時，就有不少鄉親向他訴苦，他也覺得很不合理，馬上向日方反映，希望比照「居留卡」（在留卡）的做法，有「國籍地區欄」，不願寫中國的，可以寫台灣，但因為戶籍格式是依戶籍法的規定，必須先修改戶籍法才能更改。

謝長廷指出，「當時我們研判，日本國會不會為了台灣人的記載問題而修法，而如果正式因這個理由要求修法，必然招來中國反彈和親中派議員的抵制，所以費盡心思」。

他表示，「日本有兩位國會議員的夫人是台灣人，她們也算是受害人，其中一位台灣女婿是參議員，他告訴我日本戶籍法為了漢字假名（注音）問題，將在幾年後修改，他願意隨時留意動態，全力配合，並將結合更多議員支持，希望我們保持低調」。

他說，「我們於是決定長期作戰，成立專案小組，由領務組傅姓、陳姓前後兩任組長擔任負責人，當做重大任務，沒有間斷的推動，記得當時我在公文批示『本案複雜難度高，但應努力完成』，中間曲折迂迴，跌跌撞撞，他們的辛勞可以想像，今天終於在日經新聞看到好消息，謝謝他們的付出，也感謝幾位一直跟我們奮鬥的國會議員！」。

日本 中華民國 臉書

上一則

柯文哲父親柯承發病逝 告別式擬在3/2舉行

延伸閱讀

日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升

日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升
日本戶籍國籍欄可登記台灣 旅日台人：正名等好久

日本戶籍國籍欄可登記台灣 旅日台人：正名等好久
禁美黃豆、尋求豁免…歐英日韓出招抗美關稅

禁美黃豆、尋求豁免…歐英日韓出招抗美關稅
日本推廣再生能源 押注超薄太陽能板補貼上看10億美元

日本推廣再生能源 押注超薄太陽能板補貼上看10億美元

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位