路透：台灣考慮向美國採購70億至100億美元軍武

高機動性多管火箭系統（HIMARS）。（美聯社）

路透引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍武，期盼在中國持續對台施加軍事壓力之際贏得美國總統川普 政府的支持。

有3位不具名的知情消息人士向路透透露，台灣正在跟華府方面商談軍購。

其中一名消息人士聲稱，這項軍購計畫目的是向美國表明台灣致力於防務。

另一位消息人士指出，該軍購計畫將包含岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭。

這名消息人士還說：「如果金額低於80億美元，我會相當驚訝。應該介於70億至100億美元之間。」

白宮沒有立即回覆路透的置評請求。美國國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。

針對軍購具體內容，台灣國防部 拒絕評論，但表示正致力於發展國防。

國防部提到，能落實強化軍隊目標的任何武器和軍備，都被列為出價購買目標。

第3位知情人士指出，台灣計劃提出一項特別國防預算，優先著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。

其中一名消息人士還說，台灣不認為川普（Donald Trump）正尋求與中國國家主席習近平達成出賣台灣利益的「大交易」。該消息人士稱，川普更關心的是要對半導體課徵關稅。

另外，這3位消息人士向路透表示，儘管美國其他外交職位有重大調整，但美國在台協會處長谷立言 （Raymond Greene）將續任現職。

路透詢問谷立言的職務狀況，美國國務院則沒有立即回應。