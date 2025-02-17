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氣爆後 客人為什麼不要「新光貨」？女裝店長睡不著

記者黃寅／台中即時報導
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新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上。本報資料照
新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上。本報資料照

新光三越發生氣爆，所有櫃位如今都因大樓封鎖，貨物都仍留在櫃上。一位女裝店長就說，已收到客人訊息說，曾訂的貨「請不要拿新光的給我」讓她現在很憂心，連睡都睡不好。

女店長說，貨品放在櫃裡幾天不動，又沒有空調，加上還發生氣爆，衣服可能因灰塵、潮溼影響，會有個味道，加上心理層面因素，也難怪客人會不要。

她說，如果要重新返回百貨公司拿貨，私人的物品好辦，但公司的貨就必須開電腦重新對帳，百貨公司就要供電、空調，且有7百多個櫃位至少上千人進入，加上還要搬運，很容易知道那不是件單純取貨的問題。

女店長說，貨品放久了就是會壞，百貨公司畢竟要處理，是否列為損失，也由公司和百貨公司協調。氣爆的人員傷亡是看得到的，但營運受影響才是隱憂。

像是女裝、化妝品和精品等，銷售人員的薪水只是個底薪，真正的薪水來源，很大一部分是銷售的分潤和獎金，百貨公司一天不開業，他們也就連帶受到損失，這部分不知該如何獲得補償？

但是，女店長也說，若要重新進入百貨公司，也要注意安全問題，例如空氣中是否還有瓦斯，電梯是否還堪用，以及是否還有東西會掉落等，希望這些都能獲得確認之後，再盡快讓她們重新進入。

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