美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美國務院 官網更新美台關係現況頁面，新增兩岸分歧應以「兩岸人民都能接受的方式」解決。學者認為，這不代表兩岸人民「共同決定」台灣未來，且新頁面明文挺台成為國際組織正式會員，就是要打臉中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況表述，刪除美國長年來的「不支持台獨」立場文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。

台大政治系副教授陳世民受訪時表示，這是向國際社會傳達美國的「一中政策」立場未必涉及台獨問題，此為台灣人民自己應決定的事，並非由美國替台灣決定；且對美國總統川普 （Donald Trump）而言，前朝拜登（Joe Biden）政府企圖透過表態「不支持台獨」，來說服中國不對台灣進行軍事挑釁，但顯然沒用。

陳世民認為，川普似乎想把台灣議題和美中關係互動做出區隔，也並不想跟中國談及台灣議題，畢竟一談到台灣，北京就會要求美國講出中方自己想聽的話，而川普認為沒必要講，也不認為美國應受一中政策約束。

至於「兩岸人民都能接受的方式」，陳世民強調，這不代表兩岸人民「共同決定」台灣未來，「共同決定」是誇大扭曲解讀。台灣僅2300多萬人口，遠低於中國14億人口，共同決定就是依照北京意思，且自台灣前總統馬英九以來，政府立場都是台灣的未來由台灣2300萬人決定，拜登擔任參議員時也曾作此表態。

成大政治系教授王宏仁受訪指出，刪除「不支持台獨」是對台灣釋放出很大善意，傳達川普政府對台灣國際地位的立場，也對中國傳達很強烈的訊息；但局勢是動態的，美國國務院可以再做改變，且未來會有川習會，現在更改國務院官網內容，某種程度是給中國壓力。

台灣參與國際組織方面，舊版美台關係現況表述是「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織」，而新版是「支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」，新版的挺台力道明顯增強。

王宏仁分析，這認定了台灣是主權獨立的國家，但要走到承認台灣獨立，還需一步一步來。陳世民認為，「成為正式會員」這句話，就是要打臉中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋，相信美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）正試圖矯正這一點。

此外，美中關係現況與美台關係現況的文字，也呈現出鮮明對比。新版美台關係現況達1000多字，而美中關係現況僅約600多字，還指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構。

陳世民認為，這顯現不管是民主夥伴或貿易夥伴，台灣與美國是真正的夥伴關係。由於美國對中政策還處於浮動狀態，因此美中關係現況表述有較多官方說辭，而美台關係則更有實質意義；相對於美中關係，美台關係處在較為穩健的道路上，但台灣也不能忽視川普的高度不確定性。

王宏仁指出，當前美中關係現況的負面訊息較多，中國外長王毅日前在慕尼黑安全會議指責美國，這也反映出美方對中方回應與反制；陳世民也說，美中外長1月24日通話後，美方聲明並無北京所宣稱「魯比歐不支持台獨」，也顯示魯比歐對這句話被安進自己口中，相當不滿。