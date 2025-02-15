我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州104歲人瑞圓了生日夢：體驗坐牢、採指紋拍照

「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆

大S徐熙媛「樹葬」效應 台北市環保葬快爆滿

記者楊正海／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。(本報資料照片)
女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。(本報資料照片)

台灣女星大S(徐熙媛)樹葬引發環保葬話題，2020年藝人黃鴻升猝逝花葬，隔年台北市花葬人數暴增50%，議員憂心，大S效應下，環保葬需求大增，明年將不敷使用。北市殯葬處表示，環保葬區採循環使用，目前使用無虞，會持續觀察供需變化。

樹葬象徵生命與自然融合，花葬則讓往生者化為春泥，台北市環保葬區2003年實施，累積至今年1月參與人數達6萬3千人。

議員曾獻瑩說，花葬區2013年啟用以來，平均每年成長率為26%，黃鴻升驟逝後帶動花葬翻倍成長，如今北市目前花葬區僅剩下5957個穴位，今年大S驟逝家屬也選擇樹葬，預估將進一步推升環保葬區需求，現有空間勢必無法負荷。

曾獻瑩說，避免穴位短缺，市府應得超前部署，確保未來不會發生無墓可葬的問題，畢竟開闢新的環保葬區至少需要3至4年時間。

殯葬處指出，2020年執行新闢環保葬區計畫、2021年4月啟用之富德樹葬區「落羽之丘」，8區共提供8千個穴位、陽明山花葬區「臻善園」二期擴增22區共7360個穴位，新舊樹、花葬區合計可提供2萬8260個穴位循環使用。

殯葬處說，樹、花葬園區均採「分區輪用制」及「循環使用」管理模式，骨灰火化再研磨，以更小分子回歸大地，並透過定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土，加速自然分解，各分區滿葬後，即進入養護期約2年，完成養護並評估後，重新開放使用。

殯葬處表示，若現有環保葬園區不足以因應未來需求，將提前啟動新闢園區選址評估、規畫設計，確保環保葬永續發展。

大S 黃鴻升 徐熙媛

上一則

黃國昌接班民眾黨主席 3大挑戰如何拆彈？

下一則

92歲父親再傳命危 柯文哲戒護下急奔新竹台大探視

延伸閱讀

大S驟逝引關注 北加州醫學講座談流感防治

大S驟逝引關注 北加州醫學講座談流感防治
汪小菲被爆已偕妻悄悄回北京 一對兒女留台灣

汪小菲被爆已偕妻悄悄回北京 一對兒女留台灣
代班小S卻挨轟 吳姍儒親上火線坦言收視率一定掉

代班小S卻挨轟 吳姍儒親上火線坦言收視率一定掉
汪小菲爆離台後 大S媽宣布開戰：為女兒討回正義

汪小菲爆離台後 大S媽宣布開戰：為女兒討回正義

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話
中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站