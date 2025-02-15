大S徐熙媛「樹葬」效應 台北市環保葬快爆滿

女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。(本報資料照片)

台灣女星大S (徐熙媛 )樹葬引發環保葬話題，2020年藝人黃鴻升 猝逝花葬，隔年台北市花葬人數暴增50%，議員憂心，大S效應下，環保葬需求大增，明年將不敷使用。北市殯葬處表示，環保葬區採循環使用，目前使用無虞，會持續觀察供需變化。

樹葬象徵生命與自然融合，花葬則讓往生者化為春泥，台北市環保葬區2003年實施，累積至今年1月參與人數達6萬3千人。

議員曾獻瑩說，花葬區2013年啟用以來，平均每年成長率為26%，黃鴻升驟逝後帶動花葬翻倍成長，如今北市目前花葬區僅剩下5957個穴位，今年大S驟逝家屬也選擇樹葬，預估將進一步推升環保葬區需求，現有空間勢必無法負荷。

曾獻瑩說，避免穴位短缺，市府應得超前部署，確保未來不會發生無墓可葬的問題，畢竟開闢新的環保葬區至少需要3至4年時間。

殯葬處指出，2020年執行新闢環保葬區計畫、2021年4月啟用之富德樹葬區「落羽之丘」，8區共提供8千個穴位、陽明山花葬區「臻善園」二期擴增22區共7360個穴位，新舊樹、花葬區合計可提供2萬8260個穴位循環使用。

殯葬處說，樹、花葬園區均採「分區輪用制」及「循環使用」管理模式，骨灰火化再研磨，以更小分子回歸大地，並透過定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土，加速自然分解，各分區滿葬後，即進入養護期約2年，完成養護並評估後，重新開放使用。

殯葬處表示，若現有環保葬園區不足以因應未來需求，將提前啟動新闢園區選址評估、規畫設計，確保環保葬永續發展。