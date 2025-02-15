賴清德：半導體產業鏈台灣只賺辛苦錢 不擁半導體自重

台總統賴清德(中)喊話美國總統川普，台灣在半導體產業鏈中只賺辛苦錢，美國反而獲利最多。(記者陳儷方／攝影)

美國總統川普 不僅宣布對等關稅計畫，還不忘再轟台灣偷走美國晶片產業，對晶片關稅磨刀霍霍，台總統賴清德 14日對川普喊話，整個半導體價供應鏈 利益分配來看，美國獲利比較多，台灣只賺辛苦錢，固然台灣有半導體產業優勢，但「不擁半導體自重」，視之為全球資產。

賴清德14日出席114年中華民國工商團體春節聯誼活動，他在致詞時表示，到2024年止，台灣對美國的投資超過1000億美元，在美國創造40萬個工作機會，面對川普政策及新情勢，台灣務必站穩立場，並有所因應，謀定而後動。這不是單純企業的問題，政府與企業必須共同面對，結合企業的力量，對美國進行採購或是對美國進行投資。

從川普多次點名台灣晶片產業來看，賴清德表示，美國政府很關切台灣的半導體產業，半導體產業基本上是一個生態鏈，不是只有單一的公司而已，美國負責研發、設計、設備、材料等，日本也掌握了材料設備，荷蘭也掌握材料設備，台灣是負責晶圓製造。如果就整個半導體供應鏈的利益分配而言，美國反而獲利比較多，台灣就是賺辛苦錢。

賴清德表示，台灣雖然擁有半導體優勢，但台灣不會擁半導體自重，半導體是全球資產，也是台灣對全球下一個世代經濟繁榮的責任，因此提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，把半導體生態鏈各國家的力量，團結集合起來，發揮最大的力量，創造更大的利益。