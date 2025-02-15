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新光三越氣爆他載2歲女童一路飆急診 無名英雄曝光

記者趙容萱、曾健祐／台中即時報導
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蔡先生目睹新光三越氣爆，他見義勇為開車載傷勢嚴重的2歲澳門女童赴急診。(記者曾健祐／翻攝)
蔡先生目睹新光三越氣爆，他見義勇為開車載傷勢嚴重的2歲澳門女童赴急診。(記者曾健祐／翻攝)

台中新光三越13日氣爆釀4死35傷，其中澳門一家七口徒步遭掉落磚瓦、玻璃擊中，造成2歲女童重傷住院、她爺奶死亡。當天1名蔡姓男子見義勇為，目睹氣爆搖下車窗喊「我載你們去醫院！」沿途闖紅燈火速載該名女童抵達急診室，是這起意外中的無名英雄。

中國兒醫表示，鄧家2歲女童頭部重創，當天經緊急開顱手術搶救後，昏迷指數3，送加護病房觀察，有生命危險，目前院方持續藥物和溫度控制等治療，持續密切觀察中。

蔡先生說，他平時住南投埔里現已退休，當天要去新光三越買東西，剛要到停車場時就聽到很大一聲爆炸聲，他往右看目睹高樓層很多掉落物、灰塵飄出，當下嚇了一大跳直接開走，到惠來路、台灣大道方向離開，卻看到地上很多玻璃、土方。

影片來源：聯合新聞網

他再往前見新光三越1樓廣場有更多磚瓦、玻璃，隱約看到有人躺在地上，其中1個媽媽抱著小孩，剛好1輛救護車經過停在路邊，媽媽也急忙跑過去，醫護人員當下可能尚不清楚女童傷勢嚴重，媽媽就抱著女童站在救護車後面哭，一直喊先生快過來。

蔡先生表示，他見夫妻2人非常緊張，自己就立即開車窗說，「我送你們去醫院！」該夫妻也答應上車，他就說，最近是澄清醫院，「我送你們過去」，他就沿路超車、闖紅燈，也顧不違規開上公車專用道。

他也說，途中有聽到女童爸爸提到，其父親也就是女童阿公，當場就沒了生命跡象，阿嬤情況也不樂觀，一家四代七口傷勢都很嚴重，當時他們要去大遠百，徒步經過新光三越卻遇到這種事情，沿路情緒悲傷、激動。

蔡提到，當時女童幾乎都沒有反應了、流很多血，媽媽沿路一直哭，抵達急診室後他趕緊和急診室醫護說，他們是新光氣爆患者，盼醫院盡速急救，後來爸爸就告知其他家人都還在新光三越現場。

澳門 退休

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