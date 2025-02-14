我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民宅又查獲隱藏攝像機 偽裝植物監視屋主

從塑膠吸管、節能燈泡到馬桶水量 川普2.0新衝擊

海拔僅119米 台灣黑熊母子下山了…首度現身省道逛大街

記者王燕華／花蓮即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，是台灣黑熊首度現身在人、車頻繁的省道。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，是台灣黑熊首度現身在人、車頻繁的省道。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮一名潘姓男子日前夜間開車經過台9線舞鶴往三民段，目擊一隻小黑熊，先是獨自在路肩行走，接著與另一隻大黑熊會合，進入秀姑巒溪河床。林業署人員獲報勘查發現黑熊腳印及排遺，確認台灣首度有野生黑熊出現在車輛頻繁的省道上。

林業及自然保育署花蓮分署表示，母子黑熊這次被目擊出現的地點遠離山區，海拔僅119公尺，是台灣黑熊首次出現在車輛與人為活動頻繁區域的紀錄，印證黑熊活動範圍逐漸擴及人口稠密地區的趨勢。

花蓮分署近日接獲潘男通報，9日清晨5時許駕車經過台9線時，看到路肩有一隻體型較小的黑熊在路肩行走、奔跑，後來橫越馬路，到對象與另一隻大黑熊會合，雙雙穿越護欄進入秀姑巒溪河床，潘男見小黑熊並未落單即驅車離開。

根據潘男提供的行車記錄器影像，花蓮分署研判走路肩的是一隻幼年黑熊，可惜兩隻黑熊會合影像因記憶卡容量不足遭覆蓋，不過潘男描述非常具體，應是母子黑熊夜間行經台9線。

花蓮分署10日一早派員到場勘查，發現黑熊腳印及排遺，證實有黑熊出沒，已通知公路局提高警覺，配合管制廚餘垃圾，也向附近民眾宣導防範，提醒用路人行經該處時要小時駕駛，若發現黑熊請減速慢行，勿開車追逐或下車接近。

花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘...
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘查發現黑熊排遺。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘...
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘查發現黑熊腳印。圖／林業署花蓮分署提供

上一則

哈爾濱亞冬運閉幕 台灣總領隊陳士魁盼未來再創佳績

延伸閱讀

黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作

黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作
黑熊學院合作廠商涉共諜案 國民黨：查明前政府應停止合作

黑熊學院合作廠商涉共諜案 國民黨：查明前政府應停止合作
曹興誠稱「黑熊錢我出」 卡神楊蕙如嗆：拿出明細這麼難嗎？

曹興誠稱「黑熊錢我出」 卡神楊蕙如嗆：拿出明細這麼難嗎？
王鴻薇：消防署保證不讓「黑熊」出沒 韌性醫療未刪一毛

王鴻薇：消防署保證不讓「黑熊」出沒 韌性醫療未刪一毛

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人