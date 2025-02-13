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台中新光三越氣爆意外 櫃姐突然轉念到3樓買飲料逃過一劫

記者陳雨鑫／台北即時報導
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台中新光三越今天發生爆炸。(圖／廖偉翔辦公室提供)
台中新光三越今天發生爆炸。(圖／廖偉翔辦公室提供)

新光三越台中中港店台灣時間今天早上11時許，發生氣爆意外，消防局回報，已有1死、11人傷，其中4人無生命跡象；於中港店任職一名30多歲櫃姐，今天上午10時多抵達櫃位，因尚未到上班時間，她與友人原訂要到11樓買早午餐，但突然念頭一轉想到飲料業者有買一送一的活動，改往到3樓購買食物，才剛抵達3樓就發生氣爆，她說，當時只是突然轉念，沒想到買一送一竟救了她一命。

該名櫃姐表示，氣爆發生當下，有「轟」的一聲，原本以為是大地震，結果伴隨而來的是玻璃掉落在地的聲音，很快就有人傳出「快跑」的聲音，後續則是此起彼落的尖叫，她馬上回到櫃位才知道出大事，樓上發生大爆炸，櫃長馬上告知先回家，一踏出門就聽到外頭有人說「門口有很多人被砸到」，也有人說現場有此起彼落的哀嚎聲。

因為擔心樓上的玻璃會再砸下來，她不敢到門口看，直接從員工出入口離開，離開後滑手機看到社群傳的影片，才知道有多嚴重；她說，當下沒想到這麼嚴重，以為是單一個小單位發生火災或是什麼東西爆炸，目前公司還沒有指示什麼時候恢復工作，但原本自己也可能待在11樓，經歷氣爆意外，一想到就趕到害怕，稍晚得馬上到住家附近的廟，祭拜祈求一下，讓自己能安心一點。

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