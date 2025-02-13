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周玉蔻誣指他拋妻棄子判賠220萬 趙少康：捐出做公益

記者林孟潔／台北即時報導
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中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照片

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償1000萬元（約合30.62萬美元），最高法院判周玉蔻、民視應連帶賠償200萬元（約合6.12萬美元），另周玉蔻須單獨賠償20萬元（約合6100美元），並移除相關言論，且不得再散布相關內容，全案確定。

趙少康得知判決結果後發聲明指出，周玉蔻因不實言論被判賠償並禁止發表相關言論，這一事件確實為媒體人和公眾人物提供了重要的警示，他也表示周玉蔻及民視賠償後，會將賠償金捐出做公益。

聲明表示，未經證實的指控已成周玉蔻的慣性，靠損害他人名譽，博取聲量，終會導致個人信譽失敗。媒體也要約束主持人，不能放任主持人利用媒體損壞他人名聲，然後兩手一攤說媒體自己都沒有責任。

趙少康指出，他尊重司法判決，相信司法的公正性，但仍然認為220萬的賠償金額判賠太輕。在美國損害名譽是賠償很重的，起碼是百倍以上，在台灣這金額雖然已算是相當高額，但他認為再多都不足以彌補自己受到的傷害。打官司曠日廢時，他雖然勝訴，卻也受到重重的傷害。

他說，周玉蔻靠著點擊率和聲量不惜違背犧牲媒體人的職業道德，藉以博取民進黨政府的青睞，獲取高額資源，當她認為可獲利大於可能賠償的金額時，更會肆無忌憚的使用相同的套路，希望這判決能給她一個警惕，而民進黨政府、國營事業及其外圍到底直接、間接的支持、補助她高到多少錢，也應該說個清楚。

趙少康建議對周玉蔻應從此次事件中吸取教訓，深刻反省，重新審視自己的言論標準和職業操守，也希望社會在接收信息時應保持批判性思考，不盲目相信未經證實的言論，唾棄不負責任的媒體。對於已經多次發佈不實言論而遭法院判刑或要求賠償的消息來源，更應謹慎查證後再報導。

趙少康 民進黨 家暴

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