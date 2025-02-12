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重磅快評╱汪道涵子弔喪封鎖消息 賴政府寧當AI時代鴕鳥

聯合報╱主筆室
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前海基會長辜振甫遺孀辜嚴倬雲過世，前海協會會長汪道涵的公子汪致重前來弔唁，汪返回上海後才發布訊息。圖為2013年辜汪會談20周年紀念活動，汪致重（右）也出席。圖／聯合報系資料照片
前海基會長辜振甫遺孀辜嚴倬雲過世，前海協會會長汪道涵的公子汪致重前來弔唁，汪返回上海後才發布訊息。圖為2013年辜汪會談20周年紀念活動，汪致重（右）也出席。圖／聯合報系資料照片

前海基會長辜振甫遺孀辜嚴倬雲過世，前海協會會長汪道涵的公子汪致重先生夫婦渡海前來弔唁；不過，賴清德手下的海陸兩會卻如臨大敵，將他裹得嚴嚴實實，事前不洩露半點風聲，還等到他人返回上海後才發布訊息。

汪致重以當年辜汪會談的另一方主角的遺屬身分來台弔祭，可謂十分妥慎而周全的安排，這既表明了大陸方面對於當年辜汪會談的正面評價，更是對過去辜汪兩人得以敦厚恢宏的胸襟縱論今昔，創造了後人再也無法複製的兩岸對話模式的深深緬懷。

顯然正是因為汪致重身上所隱含與被寄託的一段歷史，亦即兩岸在共同的政治框架下，確實可以達成彼此滿意並造福人民的各式協議，賴清德政府才如此不顧禮義地將這一重要的行儀徹底封鎖。

汪致重上一次訪台，是12年前為了參與辜汪二十周年的紀念活動，當時還在馬英九主政時期，是兩岸最無芥蒂與仇冤的一段黃金時代；而由於他是文革時期的下郷知青，深諳農村的各樣農活，那一趟訪台行在台北紀念活動結束後，他專程南下與台南的崑濱伯見面，不料卻因超出原申請行程範疇，造成他後來訪台被拒的遺憾。

所以被封、被拒，對汪致重而言已不是第一次了。但可笑的是，汪致重其實是一位台灣社會極少人知悉的人物，賴政府如此戒慎恐懼，連臉都不讓他露一下，不反而抬高了汪致重的份量？

司馬昭之心路人皆知，這麼做無非是要台灣社會永遠忘記兩岸曾經的美好。汪致重弔辜嚴倬雲的本身並不是什麼大事，而是它會從時代的皺褶中，返照出辜汪兩人曾經攀登過的高度。

不過就在20餘年前，辜汪就在上海的和平飯店8樓十分激昂地辯論著兩岸彼此的定位與關係，辜振甫直率地向汪道涵表明台灣是依據波莰坦公告而歸回中華民國，而兩岸如此赤裸而尖銳的政治對話，卻如曇花一夕競開，不復再現。

歷史至今未曾揭密，何以曾經攀上的山峰，台灣卻永遠地放棄了。那場對話分明也是李登輝自己促成的，他卻在次年藉著發表兩國論，阻止汪道涵來到台灣接續那場對話。可以說，他一個人就拍板了台灣的命運，準備將台灣人民鎖在這個島上，與對岸老死不相往來。

賴清德則是決定徹底埋藏人民的記憶。汪致重被關在訊息的黑房裡，連亮相個一秒的機會都沒有。彷彿只要沒有真實的人出現在鏡頭前，好像他就徹底消失了，這一段訊息就會比路上的招牌還快被人忽略並遺忘。

但這又何其鴕鳥？在這個網路都已走上AI化的年代，訊息怎麼可能真地被封鎖住？就像以色列在加薩走廊狂轟亂炸，加薩人民還是會將所有的悲慘遭遇上傳到TikTok等各種平台上，讓全人類都看到真相。

換言之，賴清德要將人民鎖在台灣，永遠相信他整天鋪陳的那一套抗中保台的老掉牙論述，甚至為了他那完全不靠譜的台獨建國目標在戰場上送命，完全是一個不可能實現的白日夢。

執迷不悔的賴清德等於是挾持著人民在負嵎頑抗，他不管世界已經變化到什麼局面，只想著如何將台灣玩弄於股掌之間；不去應對外在危機，卻用大罷免大搞權力鬥爭，當家鬧事胡作非為，恐怕被人民用選票轟下台的日子已經不遠。（轉載自聯合報）

賴清德 加薩 中華民國

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