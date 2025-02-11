我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

波士頓統促會長梁利堂被控非法擔任中國代理人 無罪

台灣燈會「無限樂園」 讓世界看到台灣

中央社台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影
台灣燈會主燈「無限樂園」今晚試燈點亮。記者周湘芸／攝影

台灣燈會主燈「無限樂園」今天試燈，交通部次長陳彥伯指出，台灣燈會有3大意義，包含帶給舉辦城市無限榮譽感、提升向心力以及讓世界看到台灣。

台灣燈會明天起正式開燈，今天舉辦贈燈儀式及試燈，今年主燈「無限樂園」再度由藝術家李明道操刀，首次採用現代抽象符號造型，結合球體和幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象。

桃園市長張善政表示，今年台灣燈會有2個燈區，總共20多公頃，要走3萬步才能走完，超過上百個吸睛的花燈，是很多藝術家的作品，明天總統賴清德也會親自開燈。

陳彥伯致詞時表示，台灣燈會今年邁入36年，除了有1年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，其他每年舉辦台灣燈會都有很大的意義及時代使命。

陳彥伯說，第1個意義，在各城市主辦，帶給當地無限榮譽感與鄉土認同感；第2個意義是可以凝聚舉辦縣市的向心力，展現地方政府在公共治理上的能力，並提升縣市長的滿意度；第3個意義是透過台灣燈會讓世界看到台灣。

陳彥伯表示，燈會的歷史意義每次都很重大，這也是交通部與觀光署每年都會各地輪流舉辦的原因，台灣燈會不僅呈現傳統燈藝，更是透過文化藝術傳承，讓傳統燈藝可以傳承且創新永續下去。

「2025台灣燈會」在桃園將以「光聚千塘串桃園」打造親子與文化結合的光影盛宴，分為2大展區，包含主燈展演場及光的遊戲場，其中主燈展演場以棒球場為動線概念，光的遊戲場則首度和日本知名IP「Pokémon 寶可夢」合作。

賴清德 觀光 疫情

上一則

遭爆牽線柯文哲直通習近平辦公室 張顯耀駁斥

延伸閱讀

中央猛擋陸客 花蓮縣府：別讓政治立場影響觀光發展

中央猛擋陸客 花蓮縣府：別讓政治立場影響觀光發展
美PBS赴台灣拍特輯 介紹阿里山及台南等景點

美PBS赴台灣拍特輯 介紹阿里山及台南等景點
台北燈節開幕 主燈「福蛇豆豆」旋轉360秀西門町街頭文化

台北燈節開幕 主燈「福蛇豆豆」旋轉360秀西門町街頭文化
聖蓋博燈會歡喜迎新春 主燈成打卡點 小提燈搶手

聖蓋博燈會歡喜迎新春 主燈成打卡點 小提燈搶手

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱

金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱
美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工