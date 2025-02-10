「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

近日有網路媒體報導「一涉外高層指出，因大S 身份特殊，她就醫後其實駐日代表處已掌握訊息，並非家屬通報，且是透過我在日方建立的特殊管道第一時間得知，但基於尊重家屬，一些情事無法對外透露」。台駐日代表處無端被點名，罕見地火速發出聲明駁斥，就怕不實謠言涉及違法。

大S病逝後，發病過程和疑似急救細節全被導遊流出，包含偷拍照片在小紅書 上被瘋狂轉發。但台灣方面從沒有這類消息，因為外流病患隱私已經觸法。

台駐日代表處透過新聞稿表示，有關徐姓藝人在日病逝，有媒體報導稱「一涉外高層指出，因大S身份特殊，她就醫後其實駐日代表處已掌握訊息，並非家屬通報，且是透過我在日方建立的特殊管道第一時間得知，但基於尊重家屬，一些情事無法對外透露」乙節，係憑空杜撰，並非事實，本處在此嚴正澄清。

台駐日代表處表示，任何民主國家洩漏患者資訊及個資皆屬違法，此報導倘不予澄清，恐讓外界認為日本 醫院、日方管道及本處違法行事。

而事實真相為，「當事人病逝後，家屬曾透過代理人向本處詢問在日相關手續，本處提供必要的行政協助，且此等協助皆依照規定辦理，但基於尊重家屬隱私，相關過程及內容均不公開」。

台駐日代表處鄭重否認不實報導，怒斥：「該篇捏造報導對逝者及家屬極為不敬，也恐讓外界對日本醫院、日方管道及本處產生負面觀感、傷害本處形象及有損台日關係，實不可取，對此表達遺憾並予以譴責。」