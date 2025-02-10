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台灣大罷免升溫 中選會：3日起共收到47案 44案是立委

記者黃婉婷／台北即時報導
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多個罷免國民黨立委的團體10日下午前往中選會送件，罷團成員推著大批連署書到場準備遞交。中央社
多個罷免國民黨立委的團體10日下午前往中選會送件，罷團成員推著大批連署書到場準備遞交。中央社

全國罷免潮升溫，全台罷免團體自初六開工、3日起陸續送出第一階段罷免提議書。中選會統計，截至今天下午5時止，共收到47件罷免案送件，其中44案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。

罷免國民黨立委團體上周一送出第一梯次的罷免提議書，包括北市王鴻薇、李彥秀、新市葉元之、桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、竹市鄭正鈐、南投游顥、馬文君、台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、雲林丁學忠、台東黃建賓、花蓮傅崐萁；及遭停職的新竹市長高虹安。

12個罷免國民黨立委團體今天再赴中選會送件，被提議罷免者北市羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣，不過羅智強罷免案因格式問題，改為11日送件。

國民黨也祭出「以罷制罷」反制，中選會也收到13件綠營立委罷免案，包括北市吳思瑤、吳沛憶，新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘，台中蔡其昌、何欣純，南市林俊憲、王定宇，嘉縣陳冠廷，原住民立委伍麗華、陳瑩等13人。

根據選罷法規定，第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免 國民黨 原住民

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