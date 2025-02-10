五院國政會商 卓揆向韓國瑜提「兩個遺憾」盼下不為例

台行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

台總統賴清德10日邀五院進行國政會商，行政院長卓榮泰 會中向立法院長韓國瑜 請求解決總預算 案、財劃法、警察年改三項爭議法案，也希望憲訴法覆議案未邀政院報告、選罷法三讀送案迫使政院須加開院會提出覆議「下不為例」。

卓榮泰會後指出，感謝總統依憲法賦予權責邀請五院進行院際會商，透過此機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機；行政院「誠意溝通、人民優先」是不變的態度，期望行政立法兩院，能以更大的團結、真正的團結，在國內求更安穩的發展，國際上求更公平的合作機會，讓人民安心。

卓榮泰會中盤點三大爭議法案，包括中央政府總預算案，立法院不合理的刪減凍結，已造成政府機關面臨施政困難；財政收支劃分法造成弱化國庫，分錢不分責任，談錢不談事權，有其失當；警察人員人事條例應屬考試院銓敘部的職權，立法院卻違背憲政分立原則，盼韓國瑜協助解決，維護國家正常運作。

卓榮泰進一步表示，以「福國利民」法案為前提的承諾，行政院從來不敢忘記，新的會期行政院也預計提出人工智慧基本法、個人資料保護法、身心障礙者權益保障法、兒童托育服務法等優先法案，希望獲取立法院的支持。

卓榮泰也提到，立法院主導的立法院職權行使法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、以及未來可能將處理的兩岸人民關係條例、國家安全戰略法、國家機密保護法等案。

他說，這些與政院所提的法案相較卻都是在弱化國家主權、弱化國家安全的政治性爭議法案。尤其年改相關的錢坑法案，不但違反年改精神，也產生青年世代正義爭議，完全違背了團結跟福國利民的原意，希望立法院能夠三思。

行政院日前已就立法院職權行使法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法提出覆議，卓榮泰指出，行政院完全是被動提出；他也強調，由於行政院是唯一可以提出覆議的憲政機關，所以行政院當然有責任、有義務要提出覆議。

他解釋，其中國會職權修法影響一般人民、影響總統、影響行政、司法、監察的五權分立，影響五權體制；憲訴法修法影響司法院憲法法庭的正常運作、憲法法庭保障一般人民的憲法權益；選罷法修法影響國人跟民選民意代表之間的誠信原則與選舉契約。

卓也表達兩個遺憾，包含憲訴法的覆議，未能邀請行政院進行說明不合理之處，以及選罷法讓行政院必須加開院會提出覆議，送達行政院的時間非常不妥。他也向韓國瑜表達，這兩個遺憾希望下不為例。