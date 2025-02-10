賴清德邀五院共商國政後 何時約在野黨主席談？府沒說死

台灣總統賴清德10日召集五院院長會商國政，會後記者會傍晚在總統府舉行，總統府秘書長潘孟安（圖）出席並說明會議內容。中央社

台灣總統賴清德 邀約五院院長及代表在總統府共商國政，總統府秘書長潘孟安在會後記者會表示，是否會有政黨領袖會議，看未來狀況做決定。

潘孟安補充，會中並未討論到賴總統以黨主席身分，邀請在野黨領袖會談事宜；他說，總統作為憲政守護者，以憲政優先，先就五院的狀況來處理。

至於這場共商國政，是不是憲法職權所賦予總統的「院際協調」？潘孟安表示，賴總統在開場時就說，依據憲法職權召集五院共商國政；實際上，無論是憲法第44條或者中華民國 憲法賦予總統的職責，這些都是責無旁貸，大家的出發點是共商國政，不一定要局限在某種方式，也不用過多解讀。

副秘書長張惇涵表示，今天五院院長來到這邊，定位只有一個，就是團結，為了國家，也為了台灣。

針對共識之一的五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，未來將如何落實，張惇涵表示，行政院長卓榮泰 在會中表達希望與各院能有更多溝通平台與管道，且卓榮泰和考試院長周弘憲已約好要談公務人員考訓事宜。

張惇涵表示，這不是外界認為的五打一，不是針對立法院長韓國瑜，實際上院和院之間、兩兩三三都會有連動關係，大家希望能建立溝通平台和管道，就是希望增進理解、避免誤解，並增進理性合作空間。