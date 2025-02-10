我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：DeepSeek的成功顯示中國有能力培養人才

張蘭被爆欠債1.3億美元 在台2親人淪為洗錢人頭戶

賴清德邀五院共商國政後 何時約在野黨主席談？府沒說死

記者張文馨／台北即時報導
台灣總統賴清德10日召集五院院長會商國政，會後記者會傍晚在總統府舉行，總統府秘書長潘孟安（圖）出席並說明會議內容。中央社
台灣總統賴清德10日召集五院院長會商國政，會後記者會傍晚在總統府舉行，總統府秘書長潘孟安（圖）出席並說明會議內容。中央社

台灣總統賴清德邀約五院院長及代表在總統府共商國政，總統府秘書長潘孟安在會後記者會表示，是否會有政黨領袖會議，看未來狀況做決定。

潘孟安補充，會中並未討論到賴總統以黨主席身分，邀請在野黨領袖會談事宜；他說，總統作為憲政守護者，以憲政優先，先就五院的狀況來處理。

至於這場共商國政，是不是憲法職權所賦予總統的「院際協調」？潘孟安表示，賴總統在開場時就說，依據憲法職權召集五院共商國政；實際上，無論是憲法第44條或者中華民國憲法賦予總統的職責，這些都是責無旁貸，大家的出發點是共商國政，不一定要局限在某種方式，也不用過多解讀。

副秘書長張惇涵表示，今天五院院長來到這邊，定位只有一個，就是團結，為了國家，也為了台灣。

針對共識之一的五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，未來將如何落實，張惇涵表示，行政院長卓榮泰在會中表達希望與各院能有更多溝通平台與管道，且卓榮泰和考試院長周弘憲已約好要談公務人員考訓事宜。

張惇涵表示，這不是外界認為的五打一，不是針對立法院長韓國瑜，實際上院和院之間、兩兩三三都會有連動關係，大家希望能建立溝通平台和管道，就是希望增進理解、避免誤解，並增進理性合作空間。

卓榮泰 中華民國 賴清德

上一則

台積在美首開董事會 11日登場 牽動關稅戰

下一則

五院國政會商 卓揆向韓國瑜提「兩個遺憾」盼下不為例

延伸閱讀

院際協調登場 賴清德提化解僵局3目標 在野：要和諧別動盪

院際協調登場 賴清德提化解僵局3目標 在野：要和諧別動盪
新聞評論／賴清德該做的是朝野對話 非院際協調

新聞評論／賴清德該做的是朝野對話 非院際協調
院際協調成功之鑰…端望賴總統辭黨主席

院際協調成功之鑰…端望賴總統辭黨主席
「賴清德藉韓國瑜搞離間」 藍憂製造兩個太陽矛盾

「賴清德藉韓國瑜搞離間」 藍憂製造兩個太陽矛盾

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇