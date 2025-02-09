高雄殺人分屍案找不到頭 警不排除仿「這3案」挖化糞池

高雄發生連續殺人分屍案，張姓凶嫌在住處公寓2樓殺害3名老婦後分屍；圖為張嫌住處屋後通道。記者石秀華／攝影

高雄72歲老翁張介宗涉連續殺害3名老婦後分屍，警方迄今仍找不到死者頭顱，由於食人魔陳金火和廣德強殺害分屍女保險 員、廚師陳佳富殺害胞妹碎屍、板橋朱姓男子將女友大卸8塊等重大分屍案，警方都曾開挖化糞池尋屍塊，據了解，為強化證據力，高雄警方不排除比照這3案，開挖張家排水管及化糞池尋找屍塊。

警方於2月5日偵破張介宗涉殺害包括自己兄嫂、張姓及趙林姓等3名七旬老婦人，隨即多天至前鎮區5號船渠運河搜索，迄今尋獲被害人遺體左腳及右腳掌、內臟、人皮等約18塊人體組織，其中部分屍塊已鑑定確認為趙林姓婦人，但尚未尋獲張男兄嫂及另名張姓婦人遺體以及3名死者的頭顱及人骨迄今未尋獲。

專案小組警方透露，由於5號船渠的運河目前僅打撈到部分被害人屍塊，研判3名死者遭張嫌分屍後，張嫌可能將部分碎屍的屍塊由水槽或馬桶沖至下水道，因此不排除在運河撈屍塊作業結束前後，安排開挖張家排水管以及化糞池，尋找可能卡在下水道或水管的肉末或殘留跡證。

重大殺人分屍案件開挖化糞池找屍體並非第一樁，2003年機車行老闆陳金火與學徒廣德強性侵殺害施姓女保險員肢解，持刀支解，把屍骨丟入水塔、化糞池，當時警方開挖陳金火自家化糞池曾找到百塊屍塊。

2013年4月涉殺害胞妹的廚師陳佳富，殺死胞妹後，以刀子片肉，再以絞肉機絞碎，肉渣丟進馬桶隨排糞管流進化糞池，其餘骨頭裝袋丟棄，警方也大陣仗開挖化糞池。