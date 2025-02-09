即時短評╱電子書時代 為什麼我們還需要實體書展？

2025台北國際書展參展人次為57萬人次，逼近疫情前2019年書展的58萬人次。記者陳宛茜／攝影

今年台北國際書展的電子書閱讀器展位排了長長的人龍，業者形容盛況「好像蘋果換機潮」。但也令人好奇：電子書時代，讀者還需要實體書展？今年台北國際書展參展人次比去年多2萬人，業績普遍比去年多了二、三成；更重要的是，在文化幣的推波助瀾之下，愈來愈多年輕讀者進入書展，讓出版業者吃下定心丸。

平心而論，今年書展展位整體設計感不若以往，反映出版業去年景氣不佳。但還是有不少出版社願意投資 展位，如老牌文學出版社九歌以兼具美學與深度的「握筆與運鏡」概念貫穿展位，「老店」注入時尚感，證明出版社並非只把書展當成賣書場所。

過去許多書迷將「打折」當成參加書展的主要誘因。今年讀字公民書區大膽挑戰此一迷思，區內所有「兩年內新書」都不打折。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示， 不打折沒有影響買氣，第五天下午的營業額便超越去年總營業額，最後創下讀字公民書區的新紀錄。他觀察現場，「很少有消費者詢問折扣，大家就是拿了就去結帳。」參加書展一定要打折？他認為這是一次絕佳的實驗，未來參展也會持續維持「新書不打折」模式。

不為折扣書而來、也不擔心電子書叫陣，那麼，新時代的讀者到底為了什麼逛書展？一位出版人觀察，今年的書展彷彿回到30年前書展初創的模樣，許多出版社董事長、總編輯、總經理站上第一線，推書之外，也觀察與了解讀者的口味。數位時代進化到AI 時代，但缺乏溫度的線上並無法看到讀者的真實面貌，書展成為出版社、作者和讀者可以面對面交流的珍貴空間。

今年書展邀到日本 作家吉本芭娜娜來台，與蔡康永的座談會書迷擠爆會場。重量級國際作家一向是台北國際書展創造話題的重點，近年卻罕有大牌國際作家來台，加上兩岸交流不再，國際書展的知名作家幾乎都靠國內作家撐場。文化部長李遠喊話「讓台北國際書展成為全世界出版社及作家的平台」，時報出版董事長趙政岷認為，台北國際書展有機會成亞洲出版市場的第一大展，但政府必須加把勁打破各種限制，讓更多海外作家、出版人願意來台。

苗栗造橋國中校長林孟君表示，每年學校總會排除萬難、帶著學生坐遊覽車參加台北國際書展，因為書展讓孩子有機會接觸平常看不到的作家，感受廣闊的世界、感受書本帶來的力量。或許，這就是台北國際書展最重要的意義—讓台灣任何一個角落的孩子，都能藉由書本看到全世界。