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高雄3死分屍案「死亡筆記」全曝光 出現第5人

記者石秀華、張議晨／高雄即時報導
嫌犯張介宗涉嫌在住處殺害、分屍3名老婦，今天上午10點多住處附近的鄰居圍在一起議論紛紛。記者石秀華／攝影
嫌犯張介宗涉嫌在住處殺害、分屍3名老婦，今天上午10點多住處附近的鄰居圍在一起議論紛紛。記者石秀華／攝影

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦後分屍，警方發現一張載有4名女性名單的紙條，其中3人就是死者，另1人下落不明，所幸警方成功聯繫上「第4人」，未遭遇魔手，但女子是否認識張介宗，警方語帶保留；據了解，該筆記除4名婦人外，還有「第5人」，也就是張介宗本人名字，字跡潦草，書寫原因待檢警釐清。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他將屍塊丟入前鎮運河5號船渠，警方2月6日起已打撈到左腳掌、右手掌及其他人體組織，並比對出是趙林婦的遺體，但兄嫂、張姓婦人遺體、屍塊都未尋獲。

昨天傳出警方在搜索張男住處時，發現一張載有兄嫂、張婦、趙林姓婦人的紙條，除遇害3人外，還有1名婦人的名字也被寫上去，專案小組擔心還有第4名被害人慘遭張男分屍，動員警力協尋「第4人」。

所幸經聯繫上該名婦人後，確認她平安，家住南部，疑與張男認識，但警方未證實，僅說這是偵查核心，案情仍待調查。

據了解，該張紙條不少參與專案的人員都看過，首次搜索就有查扣，為A4大小的紙張，上面除遇害的3名婦人及未遇害的第4名婦人外，張介宗還寫上自己本名以及他前鎮區住家地址，如同小學生「罰寫」，整張紙約有3分之2面積寫著張介宗在內等5人姓名，字跡非常潦草。

刑大隊長鄢志豪證實有紙條存在，但否認是在張嫌家中查扣，僅稱是專案小組分析後發現，目前跡證仍顯示僅3人受害，字條上第4名婦人非失蹤人口，經調閱監視器，並未進過張嫌住處。

至於張介宗為何將4名婦人動機寫在紙上，是否早有預謀，第4名婦人與他的關係，因牽涉後續偵辦核心，警方已列入最高機密，對參與專案人員下封口令，因張介宗至今仍未認罪，是否為情、為財痛下殺手，仍待檢警突破他的心防才能釐清。

高雄張姓老翁涉嫌殺害趙林姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（紅圈右）由趙林婦載回前鎮...
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙林姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（紅圈右）由趙林婦載回前鎮住處，趙林婦進入張家後就未再出門。記者林保光／翻攝
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