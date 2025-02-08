劉喬安背5通緝逃美 寄古柯鹼郵包回台遭查出涉嫌運毒

太陽花女神劉喬安，因涉侵占罪逃往美國藏匿，又涉犯毒品罪，遭台灣發布5個通緝。(圖/翻攝臉書)

台灣太陽花女神劉喬安，涉犯毒品 、詐欺、侵占等案件，她在2019年以訪客名義入境美國，隨後滯留美國多個城市不願回台，遭台灣各地地檢署發布5個通緝 在身，近日美國總統川普上任，針對非法移民 展開大執法行動，劉喬安在波士頓一處旅館，遭台美執法單位聯手逮捕。

刑事警察局下午指出，改名為劉依函的劉喬安，先是在台灣捲入賣淫事件引發爭議，2019年因侵占案即將遭通緝，當年5月潛逃至美國。

劉在潛逃期間除在社群媒體屢傳爭議事件，還持續犯下數件毒品案，目前共遭5個地檢署通緝中。刑事局駐美西、美東聯絡官與美方各執法機關合作追緝，提供劉嫌通緝情資及相關線索。

刑事局表示，劉嫌逃亡美國長達6年之久，期間除有友人提供協助外，還涉嫌參與跨國毒品販運，她與美國友人，利用包裹夾帶古柯鹼寄回台灣，台灣收件人遭查獲，溯源追查發現幕後嫌犯就是劉喬安。

美國國土安全調查局(HSI)及執法行動遣返局(ERO) ，美東時間1月22日在美國波士頓一處飯店逮捕劉嫌，目前她遭拘留在ERO拘留中心，待美方完成相關程序後遣返回台，預估數個禮拜作業時間。

刑事局指出，適逢美國政府強力執行驅逐非法移民政策，已陸續聯合美國各執法機關逮捕多名我國外逃通緝犯，將持續透過情報交換、聯合執法等方式，共同緝捕逍遙法外不法之徒，以維護法律公平正義。

劉喬安共5案遭通緝，分別是：

一、侵占(花蓮地檢)，2019/12/06發布通緝。

二、詐欺(台北地檢)，2020/03/30發布通緝。

三、毒品防制條例(桃園地檢)。2021/11/29發布通緝(涉犯大麻，蘆竹分局移送)。

四、毒品防制條例(新北地檢)，2023/01/05發布通緝(涉犯古柯鹼，調查局移送、檢察官指揮刑事局偵二大隊偵辦)。

五、毒品防制條例(士林地檢)，2024/02/27發布通緝(涉犯古柯鹼)。