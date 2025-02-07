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台連續殺人分屍至少3婦遭毒手 72歲凶嫌曾判無期徒刑

記者林保光、石秀華、巫鴻瑋、郭韋綺、宋原彰／高雄即時報導
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張姓老翁在殺人分屍後，仍淡定地到高雄萬年縣公園找友人。(記者劉學聖／翻攝)
張姓老翁在殺人分屍後，仍淡定地到高雄萬年縣公園找友人。(記者劉學聖／翻攝)

台灣發生治安史上少見的連續殺人分屍案，高雄張姓老翁涉嫌殺害71歲趙林（冠夫姓）姓老婦分屍，檢警過濾失蹤人口、並採擷他住處血跡及生物跡證，比對出張翁的大嫂及另一名張姓婦人都慘遭毒手，至少3人遇害。警方昨(7)也在運河陸續撈到手掌等屍塊，張翁始終否認涉案，檢方依殺人等罪嫌聲押，法院昨裁准羈押禁見，案由檢警擴大偵辦。

高雄市長陳其邁昨天怒斥「這個凶手泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，要給予最嚴厲的制裁。

72歲凶嫌張姓老翁早在20歲服役時涉搶奪案，經軍法判無期徒刑，幾經特赦，1997年獲假釋出獄，至今未婚，獨居高雄市前鎮區原屬他哥哥的住處，不料此處竟成他涉嫌殺人分屍處所，甚至連75歲的兄嫂也沒放過。

檢警調查，去年11月29日中午，張翁趁張黃姓（冠夫姓）兄嫂去找他，就涉嫌對兄嫂下毒手，隔天凌晨將屍塊裝袋，騎腳踏車出門多趟，疑似棄屍前鎮運河第五船渠。兩天後，他還佯稱拿兄嫂家鑰匙打不開門，怕兄嫂在家出狀況，要高雄楠梓警方派員陪他去開門，讓警方知道他也在找人，疑似故布疑陣。警方找鎖匠開門進屋，未見兄嫂。12月15日住新北的姪子報警協尋母親，張翁仍佯裝不知情。

今年1月17日下午2時，張翁去高雄市三民公園，遇見一起在公園打牌熟識的75歲張姓婦人，兩小時後兩人離開公園，張婦搭捷運去他前鎮住處外碰面，進屋後，張婦從此人間消失。同日晚間起，張翁疑將屍塊裝袋後騎車棄屍。張婦失聯，1月27日兒子報警協尋。公園旁認識張翁的人說，張翁曾提過與張婦有財務糾紛。

2月2日下午，趙林婦從楠梓騎機車外出，到左營大中路與明潭路附近，並載張翁回他前鎮住處，和他進屋內後也失蹤。隔天，張翁疑分12趟，將趙林婦的屍塊裝袋後丟入運河，趙林婦的家屬也在當天報警協尋。

高雄發生連續殺人分屍案，至少三名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分...
高雄發生連續殺人分屍案，至少三名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分屍的第一現場。(記者劉學聖／攝影)

警方調閱監視器影像，懷疑趙林婦遭不測，2月5日赴張翁住處拘捕他，6日在運河打撈到趙林婦的人皮、內臟組織及左腳掌，昨天又打撈到約10公分的右手掌，但已泡水腫脹變形。警方另在張翁屋內採獲血跡及生物跡證，檢出3組不同的DNA，昨天確認趙林婦、張婦及張翁的兄嫂3名婦人都慘遭張翁殺害分屍。

趙林婦、張婦與張翁都是常聚在公園的舊識，被害人家屬不認識張翁，聞家人死訊後幾乎崩潰，痛哭失聲。但檢警調查張翁，他仍全盤否認涉案，全案依殺人、棄屍等罪嫌擴大偵辦。

高雄老翁殺3婦 (製表／聯合報)
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陳其邁 DNA

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