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台灣年金制度 亞洲領先…但有這個致命傷

記者仝澤蓉╱即時報導
安聯發布全球老年年金報告顯示，台灣的高齡化問題嚴重，直接威脅年金體系健全度，已到了必須探討延後退休年齡的時刻。圖/聯合報系資料照片
安聯發布全球老年年金報告顯示，台灣的高齡化問題嚴重，直接威脅年金體系健全度，已到了必須探討延後退休年齡的時刻。圖/聯合報系資料照片

安聯今天發布第三版「全球老年年金報告」，台灣的年金體系總分為3.3，全球排名中屬於中段班，但是亞洲最好的年金制度之一，特別是在適足性方面，歸功於高度的年金儲蓄，但致命傷是人口快速老化，未來25年老年人口扶養比將從28%攀升至73%，成為全球最高的比率之一，增加了提高退休年齡的必要性。

這項報告是依據安聯有的年金指標，安聯年金指標（API）針對全球71個國家的年金體系進行分析；以三個基本要素為基礎，人口統計和財政狀況、永續性評估（例如，財務攤還與提撥期限）、適足性（例如，年金的涵蓋率與平準性），並運用40個不同參數，評分範圍從1分（不用改革）到7分（急需改革），將所有參數加權總和，反映各個系統所承受的改革壓力。

丹麥、荷蘭和瑞典等少數國家的總體得分遠低於3，表現相當不錯；這歸功這幾個國家都早早制定永續發展的年金體系並且認真執行。

令人訝異的是，全球老化最嚴重國家之一日本，在低於3的排行榜中居然也榜上有名，原因是日本從來就與其他國家不同，堅持走自己的路，將工作年限拉長，時至今日，65歲至70歲的高齡者仍有三分之一在職。

根據安聯的計算，光是歐元區年輕世代的年金儲蓄缺口，平均每年大約為3,500億歐元。這數目聽起來很嚇人，但只要儲蓄率上升0.25，就足以補平。

安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，X世代需要更多的儲蓄，以確保他們老年的理想生活水準，此乃事實，爭辯無益。但事情不能只看一邊，即家戶為存錢所做的努力。將年金保障與資本市場的發展結合一起共同思考，才是重點。儲蓄累積的退休金一定要選擇未來可以成長、創新的投資標的才會獲利。這是克服人口變遷（以及氣候變遷）的重要關鍵。

「全球老年年金報告」分析的15個市場，有一個共同點，每個社會皆迅速老化中；以亞洲來說，幾乎所有的國家都有一個共同問題，強制或最低退休年齡相對較低，未能反映平均餘命的增加；因此如何讓年金體系免受人口結構變動影響已迫在眉睫。

儲蓄 退休金 日本

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