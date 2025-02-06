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辜嚴倬雲逝世 繼海協會後 中國又1單位公開致唁電

記者廖士鋒／即時報導
辜嚴倬雲逝世後，中國水泥協會已經向台泥董事長與辜氏家族致唁電。（圖／截自數字水泥網）
辜嚴倬雲逝世後，中國水泥協會已經向台泥董事長與辜氏家族致唁電。（圖／截自數字水泥網）

前婦聯會主委、前海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲4日逝世，中國國台辦5日已表示海協會已向家屬致唁電，而「中國水泥協會」也在6日公布致台泥集團張安平董事長及辜氏家族的唁電，表示中國水泥協會全體同仁深感悲痛，並讚許辜嚴倬雲親歷百年社會變遷，是「台灣近代史上舉足輕重的人物」。

中國水泥協會6日透過旗下的「數字水泥網」公布上述唁電。唁電指出，辜嚴倬雲是嚴復孫女，她一生親歷百年社會之變遷，是台灣近代史上舉足輕重的人物。她在助力辜振甫成就事業的同時，也以自己的智慧和力量為社會做出了重要貢獻。

日期標註為5日的唁電還提到，辜嚴倬雲力主和平，積極參與辜振甫與汪道涵的會談，推動兩岸和平交流，為增進兩岸相互了解與信任發揮了積極作用，她還曾參與眾多國際婦女組織，長期致力於公益事業，在慈善、文化教育等諸多領域都留下光輝的足跡，是令人尊敬的傑出女性。

中國國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間已指出，「驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電」。

朱鳳蓮表示，辜嚴倬雲承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。她強調，辜嚴倬雲堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問」。

朱鳳蓮並未提及中國方面是否會派員赴台悼念。而連日來中國各家媒體已刊發多篇報導，由辜嚴倬雲擔任名譽館長的、位於福州市的「嚴復翰墨館」，以及她擔任顧問的「福建省嚴復學術研究會」，也皆已發出悼文。此外，辜嚴倬雲母校，上海「南洋模範中學」的校友會也刊出緬懷文章，提及辜嚴倬雲2005年返校的趣聞。

中國官媒中國新聞網6日亦刊出一篇署名「燕新台」的評論文章指出，又一位曾經見證過兩岸眾多重大歷史事件的老人，離我們而去，讓所有關心兩岸關係的人深感悲痛。文章最後強調，「相信辜振甫先生與辜嚴倬雲女士所期盼的兩岸和平願景，終會實現」。

台灣陸委會副主委梁文傑5日指出，陸委會對辜嚴倬雲逝世表達深切哀悼之意；如果有中國相關人士有意願訪台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。他並指，目前還沒有收到相關申請，也不確定中方那邊會不會派人赴台。

台陸委會主委邱垂正已於6日前往靈堂弔唁，而海基會董事長吳豊山與秘書長羅文嘉將於7日上午前去。海基會稍早指出，辜嚴女士長期協助辜前董事長推動兩岸交流，1993年「辜汪會談」以及1998年「辜汪會晤」，辜嚴女士均陪同前往，並發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。

公開資料顯示，海基會成立迄今共有十位董事長，其中兩位已經離世。創會董事長辜振甫2005年初逝世時，時任海協會長汪道涵委派副會長孫亞夫、秘書長李亞飛為個人代表，攜汪親筆信函赴台弔唁，當時孫亞夫仍身兼國台辦副主任、李亞飛則是綜合局局長。在告別式上，時任總統陳水扁表示歡迎汪道涵再訪台灣，時任陸委會主委吳釗燮隨後證實，孫亞夫有與海基會高層會晤就九二共識等交換意見。

而前海基會董事長江丙坤2018年底逝世時，則有前海協會長陳雲林偕數位國台辦局級官員赴台弔唁，並與時任海基會董事長張小月寒暄致意，張小月並提到「後會有期」，但當時陳雲林想順道拜訪前副總統連戰被台方政府拒絕，曾引起國台辦批評。

陳水扁

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