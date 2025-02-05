將李登輝歸類「中國」歷史人物 「亞洲人物史」出版商這麼說

2025台北國際書展開展，聯經出版50週年與集英社創社95週年鉅獻 《亞洲人物史》舉行新書發表會，由聯經出版發行人林載爵（左）主持，並邀請集英社總編輯落合勝人進行座談。(記者胡經周／攝影)

「人類最大的好奇心，就是對人物的好奇心。我們希望把這種好奇心引入歷史，了解歷史等於了解人類。」台北聯經出版公司和日本 集英社攜手推出12大冊「亞洲人物史」，翻轉傳統歷史著作以區域或政治經濟主題的分類，改以「人物」切入歷史。集英社總編輯落合勝人5日赴台參加於台北國際書展舉辦的新書發表會，他表示，選定以人物撰史，重視的關鍵要素是「交流」，希望「以交流代替衝突」，帶給讀者一套全新的亞洲史。此書曾因誤傳「亞洲人物史」將李登輝歸類為「中國」歷史人物，引起抗議。

「亞洲人物史」共12冊，由集英社找來198位學者，以人物評傳的方式重新詮釋亞洲史。聯經發行人林載爵表示，12冊翻成中文總計500萬字，譯者不只是單純的翻譯，還必須掌握歷史專業。聯經目前已先出版前兩冊，預計明年6月全部出齊。

「亞洲人物史」撰寫者雖以日本學者為主，但也找來台灣學者許雪姬、周婉窈撰寫專章，探討台灣在亞洲歷史中的特殊位置與影響力，南韓學者姜尚中則擔任全系列總監修。姜尚中在序言中指出，「人之所以對歷史產生興趣，其根本是對人的關心。」「亞洲人物史」的每一卷都針對整個地域的人物群進行鉅細靡遺的配置，並以跨越各個小宇宙的方式，將之聯繫起來。

以第12冊「邁向亞洲世紀」第四章「台灣的民主化與本土化」為例，日本學者家永真幸以李登輝的人物評傳為主軸，串起蔣經國、彭明敏、連戰、宋楚瑜、陳水扁、馬英九 、蔡英文等多位政治人物，甚至還包括侯孝賢 與魏德聖兩位電影導演。然而此一章節曾因誤傳「亞洲人物史」將李登輝歸類為「中國」歷史人物，引起李安妮不滿發聲明表達遺憾，多個本土協會寫信表達抗議。

對此，落合勝人表示，「亞洲人物史」並非以「區域」分類的傳統歷史，不會將人物做區域的分類、不會出現「這是那一國的什麼人」，自然也不會將李登輝歸類為「中國」歷史人物，此一抗議是基於誤解。林載爵表示，此一誤解是源於該書在日本宣傳時，宣傳者將「中國」視為「華人」。讀完原著，李登輝的定位非常清楚。

落合勝人表示，「亞洲人物史」的核心人物高達3000多個，如果將周邊人物加起來，估計有1萬多個人物組成此書。他透露，此書的靈感源自2007年參加東亞人出版會議，讓他興起編寫以亞洲為主題的歷史套書，並希望此書可以超越國界、成為可以在亞洲普遍被翻譯的著作。然而當他想到以傳統的政治經濟等主題概念分類，不同國家的人可能會有不同的想法，若改成用人物的角度切入，爭議較少且讀者會更感興趣、翻譯也相對容易，人物史的概念因此成形。

林載爵認為，過去的歷史往往聚焦衝突，利用衝突建立歷史的發展；這套書卻用人物串起歷史，以交流代替衝突，「用交流重新建立亞洲的歷史」，是歷史觀的徹底轉換。落合勝人則說，過去用區域定位歷史的寫法已然固定與僵化，改用人物可以換一種方式看歷史，「用更有機的方式看亞洲歷史。」