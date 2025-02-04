我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅留意3關鍵事 省錢又不延誤退稅

紅州推立法：無證童按指紋 舉報無證客獲千元懸賞

估首波罷免投票落在7月 沈伯洋：對抗冷卻期會很辛苦

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立委沈伯洋。圖／本報資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／本報資料照片

多個公民團體3日赴中選會送交第一階段罷免提議書，共「19立委＋1市長」20件罷免案，中選會預計2月28日前完成審定。民進黨立委沈伯洋評估，二階連署預估會落在3月、投票則可能要等到7月，中間還必須熬過對抗辛苦的「冷卻期」。

19名遭罷免立委全為國民黨籍，1名市長則為被內政部停職的新竹市長高虹安。中選會指出，2月3日送件的罷免案，依「公職人員選舉罷免法」所定期限，地方選委會應於2月23日函復查對結果，中選會則於2月28日前完成相關審定。

沈伯洋指出，第一階段查驗需25天，2月28日才有結果，接下來中選會還需要工作天來公布第二階段的格式，因此第二階段的「正式」連署會在三月。他說，進入第二階段後會很冗長，到100天都有可能，這其實是罷免制度的初衷，用「冷卻期」確保公民行使權利的冷靜。

沈伯洋表示，但因為很多公民是從去年5月開始醞釀罷免，所以可以說是「冷卻太久」，而且絲毫沒有減退跡象。所以制度設計上，反而大家還要特別對抗冷卻期，尤其又是在醞釀超過半年以上的運動，會是個辛苦的階段。他也預估，這樣算下來，罷免投票可能會落在7月。

罷免 投票 國民黨

上一則

賴清德首份總統書單曝光 「台灣審議民主」等47本入列

延伸閱讀

「勞民傷財」 台商反對大罷免 喊話賴清德當家不鬧事

「勞民傷財」 台商反對大罷免 喊話賴清德當家不鬧事
青鳥扯大S死訊「配合藍白轉移罷免焦點」挨批沒人性

青鳥扯大S死訊「配合藍白轉移罷免焦點」挨批沒人性
黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作

黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作
北加州台灣同鄉聯合會 年會暨春節聯歡氣氛熱鬧

北加州台灣同鄉聯合會 年會暨春節聯歡氣氛熱鬧

熱門新聞

中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事