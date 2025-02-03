20案罷免提議書送件 中選會：2/28前審定完畢

各地罷免團體3日上午前往中選會送件，大量的連署書擺放在中選會外，等著送上樓。中央社

台灣中央選舉委員會表示，今天共收到20案罷免 案送件，依公職人員選舉罷免法規定，接下來將請地方選委會於2月23日前查對並函復結果給中選會，而中選會應於2月28日前審定完畢。

罷免國民黨 立委的團體今天到中選會送交第一階段罷免提議書。被提議罷免者包括台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市立委葉元之；桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市立委鄭正鈐；南投縣立委游顥、馬文君；台中市立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣立委丁學忠；台東縣立委黃建賓；花蓮縣立委傅崐萁；以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

中選會晚間表示，依公職人員選舉罷免法規定，選舉委員會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊；又主管選舉委員會收到罷免案提議書件後，應交由主辦選舉委員會於20日內查對提議人名冊，有不合規定者，應予刪除，並於規定期間內將查對結果函報主管選舉委員會。

中選會指出，也就是說，中選會今天收到符合送件規定的各罷免案，於初點後就會發文給地方選委會，請地方選委會依法查對，並在2月23日前函復查對結果給中選會；而中選會應在2月28日前，針對是否符合提議門檻或是否需依法另行補提等事項完成審定。