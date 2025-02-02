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川普揚言對台灣晶片課關稅 台經濟部回應了

記者江睿智／台北即時報導
半導體晶片。（路透資料照）
半導體晶片。（路透資料照）

美國總統川普開啟關稅戰，首波對加拿大、墨西哥加徵25%關稅；川普日前揚言要對台灣晶片加徵關稅。對此，台灣經濟部表示，台灣代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

針對美國對墨西哥加徵關稅影響，台經濟部表示，將持續關注美方政策後續發展，2024年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為電子製造服務(EMS)相關，且多數仍以美國市場為出口標的，台經濟部將協助台灣業者，視情況進行產線調度與投資布局，例如透過本年度SelectUSA等活動籌組代表團，協助台商在布局美國市場時，能得到在地政府政策支持，創造台美供應鏈雙贏的商業模式。

外界關切台灣半導體可能被課徵關稅議題，經濟部重申，台美不僅是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。

台經濟部並表示，在半導體製造產能上，台廠商能夠更接近美國客戶與市場的對美投資，也由首次川普執政時即開始布局，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

關稅 墨西哥 投資

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