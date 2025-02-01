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彰化鹿港天后宮行業運勢籤 這3行業蛇年上籤有好運

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣鹿港天后宮蛇年各行各業運勢籤，以土木建築業上上籤最興旺。記者簡慧珍／攝影
彰化縣鹿港天后宮蛇年各行各業運勢籤，以土木建築業上上籤最興旺。記者簡慧珍／攝影

台灣以農業起家，貿易致富，彰化縣鹿港天后宮今遵循百年傳統在大年初四抽出各行業蛇年運勢籤，土木建築業上上籤運勢最佳，進出口商、電氣器具商都上中籤也不錯，另有多個行業遇南風、陽春冬至後轉運，代表今年後勢看好。

影片來源：聯合新聞網

鹿港開港埠經商，鹿港天后宮籤詩預測新年各行業概況的傳統逾百年，雖時代進步新增很多行業，卻可從基礎行業延伸並觸類旁通，讓鹿港天后宮籤詩在AI時代仍具參考價值。今后宮管委會依循傳統請媽祖聖示各行業蛇年概況，過程順利，約30分鐘即完成40種行業的蛇年運勢籤。

土木建築業籤詩「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙。一帆順境誰能及，利有攸往涉大川。」籤詩斷言在生意方面「十分財氣，滿載而歸。」為上上籤。獸肉商、進出口商都上中籤，獸肉商籤詩「十載究下苦操修，今日彈冠事壯遊。萬里長風欣得意，直登彼岸不須愁」在生意方面「貿易得利，風水平穩。」至於進出口商籤詩「旱年宜豆雨宜禾，合著天時總不差。若遇南風應買豆，今年利息十分多。」生意方面「相機而行，可得大利。」

與電子資訊有關的兩個行業商賈，工業資訊商籤詩「今年坐賈勝行商，莫向江頭趁野航。待得陽生冬至後，出門事事見榮昌。」電氣器具商籤詩「季子歸去意氣驕，家人匍伏畏雄豪。豈知富貴榮華事，壹似朝潮與暮潮。」都運勢中平。台灣觀光業籤詩「天生驥足豈尋常，自功生來骨格強。馳騁康莊無絆礙，一逢伯樂便稱良。」可見契機一到就蓬勃發展。

天后宮管委會主任委員張偉東說，今年大多數行業運勢中平，台灣有良好經濟基礎和體質，和其它國家相較，經濟發展穩健，各行業除了土木建築商、進出口商、獸肉商特別好，其餘行業也都不錯，即使有少數一、兩個看似艱難也都是同行競爭激烈所致；大家要相信台灣經濟實力，蛇年整體運勢比龍年還好。

彰化縣鹿港天后宮今抽出各行各業蛇年運勢籤，供信眾參考。記者簡慧珍／攝影
彰化縣鹿港天后宮今抽出各行各業蛇年運勢籤，供信眾參考。記者簡慧珍／攝影

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