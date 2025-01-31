我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Vogue專欄諷梅蘭妮亞官方肖像：客串「誰是接班人」

川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

台積電面臨考驗 謝金河：如何和川普團隊溝通是當務之急

記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

台積電的考驗時刻」，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，台積電變數增加了，美國總統川普認定台積電搶走美國98%晶片生意，連候任的商務部長盧特尼克也這樣說，顯然川普的團隊只是把晶片當成一般商品，而不是戰略物資，這對台積電增加不少新的壓力。

謝金河川普揚言要對台積電課100%關稅，正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知，接下來麻煩的是美國科技大廠。

關稅能使得上力的是一般商品，謝金河說，也就是說我本身已經生產的產品，面對另一個競爭對手削價競爭，弱化了自己商品的競爭力，於是我對競爭對手高關稅，以保護本國產業，像電動車。但晶片，尤其是先進製程的高階晶片，這是比較利益分工的結果，也就是這個產品在美國生產不划算，美國設計公司委託台積電生產，美國的設計公司因為沒有工廠，可以享受高達8、9成的毛利率，這是國際生產分工的結果。

「台積電的競爭力不是天上掉下來的」，謝金河表示，一開始美國的Intel、南韓的三星都是台積電的競爭對手，但後來台積電勝出，台積電良率遙遙領先。還有台積電恪遵為客戶代工的「Trust」，充分獲得客戶的信賴才能有今天。

假如川普對台積電開徵100%關稅，謝金河表示，台積電只是生產中間財，這個100%關稅一定是100%轉嫁至Apple、Nvidia、AVGO、AMD等大廠身上，對美國設計大廠只有添加成本轉嫁的壓力。而這個時候，美國大廠在全世界找不到可以幫忙代工的晶片製造商。

謝金河表示，如果川普要重新培養美國的晶片製造商，也許等到川普4年任期結束也辦不到。Intel現在市值只有852億美元，還差台積電很遠。而且，美國人不喜歡進工廠，晶片製造一直不是美國人的強項。如果川普沒有弄清台積電的戰略制高點，「他的美國再偉大，可能只是空談」。

謝金河表示，台灣在春節年假期間，台積電只有27日受到Deepseek衝擊下跌29.57美元，這幾天已經收復一半以上失土，看起來台積電仍然有一定的抵抗力，比Nvidia的股價強韌很多。2月20前後，台積電董事會要在美國召開，接下來台積電如何和川普團隊溝通？這可能是台積電的當務之急。

台積電 川普 晶片

上一則

警衛在旁倒計時...柯文哲探視重病父「捨不得放手」

延伸閱讀

川普關稅期限在即 共和黨部分議員憂選區受衝擊

川普關稅期限在即 共和黨部分議員憂選區受衝擊
川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑

川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑
柏根獲美參院確認為內政部長 將助川普開採石油

柏根獲美參院確認為內政部長 將助川普開採石油
孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂

孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返
4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港