我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億

涉案逾2億元 南加華人走私團被搗毀 物流高管在逃

賴清德首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前

中央社台北27日電
台灣總統賴清德27日透過影片發表農曆春節談話，他說，會維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」。（總統府提供）中央社
台灣總統賴清德27日透過影片發表農曆春節談話，他說，會維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」。（總統府提供）中央社

今天是小年夜，台灣總統賴清德上任後首次發表農曆春節談話表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，也期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。

賴清德晚間透過影片發表農曆春節談話表示，今天是小年夜，此時此刻也許大家正在返鄉途中，或是正在除舊布新、準備年菜，甚至還在工作崗位上忙碌，他要感謝全國軍、警、消、海巡、海關、醫護人員，以及公共事業夥伴的辛勞付出，讓民眾可以安心過年。

賴清德說，他也要感謝大家過去一年的努力，一起度過許多挑戰，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色，每個人都是台灣英雄，新的一年政府也會繼續努力建設國家、發展經濟、造福國人。

賴清德談到，他不久前與弘道基金會跟獨居長輩聚餐，也和家扶中心的孩子一起圍爐，希望大家也一起關心身邊的長輩、小孩和弱勢，老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。

賴清德指出，今年開始政府會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫年輕人實現夢想，他也會堅定地落實三大使命，維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

賴清德最後用台語、客語、馬祖閩東語及英語向民眾祝賀新年快樂、新年恭喜，也說家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，國家也是一樣，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。

賴清德特別穿上由總統府和中華職棒聯名款棗紅色客製服，延續中職Taiwan帽T的原始設計，搭配左胸上方有金色總統府建築電繡圖案。知情人士表示，這件客製服未來會擇期量產。

賴清德 春節

上一則

張忠謀首登Podcast訪問 透露見黃仁勳第一印象

延伸閱讀

黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作

黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作
新聞評論／雙遭司法神龍擺尾 川普、賴清德應亢龍有悔

新聞評論／雙遭司法神龍擺尾 川普、賴清德應亢龍有悔
陳水扁響應「罷免救台灣」 網友：罷免賴清德救台灣

陳水扁響應「罷免救台灣」 網友：罷免賴清德救台灣
賴清德鑽巧門 逾越憲政分際…以總統之名加註黨主席意見

賴清德鑽巧門 逾越憲政分際…以總統之名加註黨主席意見

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47
台立法院長韓國瑜（左）、駐美代表俞大㵢20日在國會山莊內的一個廳堂看美國總統川普就職轉播。（台駐美代表處提供）中央社

台涉外人士：外館72小時應變 送韓國瑜進川普就職會場

2025-01-21 11:44

超人氣

更多 >
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁