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曹興誠嗆「不罷免傅崐萁、王鴻薇 國會談何改革」

記者徐白櫻／高雄即時報導
聯電創辦人曹興誠主張反共、捐錢支持台灣黑熊學院，前總統陳水扁譽為「新台獨之父」。圖／取自微微笑廣播網
聯電創辦人曹興誠主張反共、捐錢支持台灣黑熊學院，前總統陳水扁譽為「新台獨之父」。圖／取自微微笑廣播網

聯電創辦人曹興誠主張反共、捐錢支持台灣黑熊學院，前總統陳水扁譽為「新台獨之父」。曹興誠今日接受陳水扁專訪表示，近日他全力投入罷免以改善國會亂象，不罷免傅崐萁、王鴻薇等立委，國會談什麼改革；不僅支持台獨，更主張中國每一個省市都獨立起來。

曹興誠今早接受陳水扁「有夢上水」213集廣播節目專訪，針對反共主張、支持自由香港宣言、罷免及反對放颱風假等議題發表看法。

主持人陳水扁讚譽曹興誠出錢出力，推動台獨及司法改革等，堪稱新台獨之父，詢問曹是否滿意目前的司法改革成果。曹興誠說，立法院司法改革現在被擋住了，不過他全力投入「基隆罷樑」，現在也支持罷免以改善國會亂象，一些惡質、明目張膽的共匪走狗，如傅崐萁、王鴻薇等，若不把他們罷免掉，談什麼其他改革，需要很多認知作戰。

曹興誠去年被列入大陸國台辦列入「懲戒台獨名單」，已向地檢署已經遞狀，針對國台辦主任宋濤及發言人陳斌華提出自訴，後續不排除在美國提出訴訟。曹興誠說，他近日忙罷免，尚未提出國際訴訟；中共奪走14億人的主權，每次對我們（台灣）好像上對下級地罵，有夠番顛，所以提告，希望國台辦多讀點書，起碼知道聯合國1966年通過的兩項公約是什麼意思。

香港議會籌委會發起人袁弓夷上月在台發表「自由香港宣言」，曾興誠出席響應。曹說，中國人權概念落後西方不只一百年，人權保護從二戰後就是現代文明規範，如同不要隨地大小便一樣，他認為香港議會的主張很好，如要推動主權在民，應讓中國每個省市的人都有意識，主權要維持獨立或跟別人組成聯邦要由人民自決，透過議會實現，「說我台獨是把我看小了，我要讓大陸每個省市都獨立起來，蒙古、新疆、西藏我都鼓吹要獨立起來」，歷史上並沒有一個國家叫中國，他要喚醒三河流域（黃河、長江、珠江）爭取主權在民。

曹興誠說，若要全民防衛的話，颱風是天災，應該要防衛，去洗車不對吧？不要由政府規定放颱風假，應該讓每個單位或企業自己衡量，像聯電沒有颱風假，不方便來就放假，沒有不得已理由要上班，畢竟上班也在幫助別人，好過在家裡睡覺、打麻將，政府要尊重個人機構、團體判斷。曹也坦承，他這個主張被罵到臭頭。

聯電創辦人曹興誠主張反共、捐錢支持台灣黑熊學院，前總統陳水扁譽為「新台獨之父」。...
聯電創辦人曹興誠主張反共、捐錢支持台灣黑熊學院，前總統陳水扁譽為「新台獨之父」。圖／取自微微笑廣播網

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