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台灣桃園旅遊景點洗牌 第一名異軍突起…千萬人造訪

記者陳俊智／桃園即時報導
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退最多。記者陳俊智／攝影
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退最多。記者陳俊智／攝影

桃園市政府近日公布境內觀光旅遊人次排名，中壢老街溪沿岸步道以1054萬餘人奪冠，霸榜多年的大溪老城區退居第二，石門水庫首次跌出前五名，而過去觀察的景點，人潮多半比前年少，衰退幅度最高27%；觀光旅遊局長周柏吟表示，去年受天災外力影響多，已加強推廣行銷。

桃園近來主打「小龍年遊大龍門」旅遊，推廣大溪、龍潭與石門地區觀光，市長張善政也多次在不同場合大力宣傳，指「大龍門」地區不僅擁有湖光山色，還有多座百年廟宇，欣賞美景之餘，也能領略地方文化底蘊，市府也為此推出Q版神明公仔，完成指定任務即可獲得。

老街溪沿岸步道首次統計就奪冠，觀旅局分析可能原因與景點易達性有關，老街溪位於中壢市區，步道可騎自行車與慢跑，沿途有紅磚糯米橋與裝置藝術，極富特色，除清晨黃昏周邊居民運動，也非常適合一日遊，所以迅速爆紅。

大溪老街前年以698萬人居冠，去年被老街溪步道擠下，以628萬人居第二名，第三名是虎頭山風景特定區362萬人，第四名為龍潭大池346萬人，第五名為慈湖311萬人；石門水庫前年有317萬人，去年只有239萬人，跌出前5名。

值得一提的是，桃園各景點年多呈現衰退，公家景點中，拉拉山風景區衰退27%最高，但也景點持續成長，永安漁港去年提升0.42%，草漯沙丘地質公園11.56%。

周柏吟表示，桃園近年觀光人潮持續成長，去年人數不僅比疫情前高，1月到3月也有不錯成績，但4月花蓮大地震之後，民眾本於趨吉避凶心理，山區活動變少，加上去年10月過後多個颱風登陸，各景點都受到大小程度不一影響，不只桃園，其他縣市也有同樣情況。

周柏吟表示，近來民眾為了追求安全的休憩環境，逐漸改變旅遊型態，尤其去年4月過後，人潮逐漸從山區移到都市，也使得數據呈現大溪老城區、石門水庫、角板山等第遊客減少，中壢老街溪沿岸步道異軍突起情況。除了「小龍年遊大龍門」，市府搭配台灣燈會，也規畫12條旅遊路線行銷桃園觀光。

去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退...
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退最多。記者陳俊智／攝影
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退...
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退最多。記者陳俊智／攝影
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退...
去年受地震颱風擾動，桃園觀光景點洗牌，民眾多選擇近郊型或都會帶旅遊，山區景點衰退最多。記者陳俊智／攝影

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