「一路向南震下去」？台屏東5.3為獨立地震 不是餘震

台南、屏東今凌晨發生地震，其中屏東三地門地震規模5.3，氣象署表示，本起地震為獨立地震，非1月21日嘉義大埔餘震，也與潮州斷層無關。圖／中央氣象署提供

屏東三地門今凌晨0時10分發生規模5.3地震 ，中央氣象署今凌晨1時30分召開記者會說明，地震中心技正林昭儀指出，今凌晨0時7分先是台南楠西發生規模4.2地震，3分鐘後再發生屏東三地門規模5.3地震，雖然看似「一路向南震下去」，但兩者不能混為一談；至於屏東三地門是否與潮州斷層有關，後續還要做細部分析。

台南今凌晨0時7分發生規模4.7地震，震央位於台南楠西，地震深度9.9公里，均屬極淺層地震。各地最大震度，台南楠西及嘉義大埔3級、高雄甲仙及嘉縣太保2級、嘉市、雲林草嶺、花蓮富里、彰化二林、彰化市1級。

隨後屏東也發生地震，前後僅相隔3分鐘，屏東三地門凌晨0時10分發生規模5.3地震，最大震度4級，包含屏東三地門及瑪家、高雄六龜及旗山、台南白河、嘉義番路，屏東九如、高雄甲仙及桃源、台南新化、楠西、善化及佳里、嘉義大埔、阿里山 、義竹、民雄、太保、雲林及彰化均有3級。

林昭儀表示，屏東三地門地震已達災防告警系統（PWS）發送門檻，包含屏東縣、高雄市、台南市均有發送國家級警報；這起地震成因，是因菲律賓板塊和歐亞板塊擠壓，西部地震深度都在20公里之內且南北向多，推擠時往南所造成。

林昭儀表示，昨（25日）天晚間接連發生2起有感地震，其中晚間7時49分，台南東山發生規模5.7地震，屬於1月21日嘉義大埔的餘震，今凌晨0時7分台南楠西發生規模4.2地震，同樣也是嘉義大埔餘震。

但林昭儀指出，屏東凌晨5.3地震「是獨立地震」，與1月21日的嘉義大埔地震無關；至於本起地震是否與「潮州斷層」相關？林昭儀說，雖然離本起地震最近的斷層就是「潮州斷層」，但地震震央距離該斷層仍有一段距離，是否有關聯還需進一步分析。

另外，屏東三地門今凌晨2時07分再發生規模3.7地震，地震深度17.9公里，屏東最大震度2級、高雄1級。林昭儀說，該地震為屏東0時10分規模5.3地震的餘震。