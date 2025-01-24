我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教會怕遭右翼極端分子暴力攻擊 不再願意庇護無證客

嚴寒與冰雪對汽車4大傷害 如何預防與處理

機房在台灣…「穿大陸公安制服」專騙旅日華人 逮4嫌

記者林保光／高雄即時報導
警方攻堅查獲假公安詐團機房，在機房內查扣公安制服等贓物。記者林保光／翻攝
警方攻堅查獲假公安詐團機房，在機房內查扣公安制服等贓物。記者林保光／翻攝

詐欺案通緝中的曾姓男子在台中涉嫌架設詐騙集團機房，穿上大陸公安制服，詐騙在日本的華人，受騙人配合匯款後才知遇上「假公安」。警方動員查緝3處機房，逮捕曾男與另3名同夥，移送台中地檢署查辦，4人全遭羈押。

刑事局南部詐欺偵查中心去年查獲另夥詐騙集團，分析相關資料，才發覺有另夥人在台中設機房，專騙旅日大陸人民及台灣人民。

刑事局南部詐欺偵查中心分析相關位址，去年12月間，刑事局與台中警方，並動員保一警察總隊維安特勤隊，在台中市西屯區及北屯區3處大樓，查獲曾姓（32歲）、紀姓（33歲）、張姓（31歲）和洪姓（41歲）等4男子涉案，查出曾男曾涉詐欺罪判刑2年，未到案執行，2021年經台中地檢署發布通緝。

警方調查，曾男等人將詐團網路行騙的層級，分3處機房避人耳目，專騙留日的大陸或台灣人民；他們在第一線行騙時穿上大陸公安制服，以視訊與受騙人對話，指受騙人「有違禁品遭上海海關攔下，未依指示報案將會被日方驅逐出境」，其中3名受騙的台灣人是因父母住大陸，或曾在大陸就學，到日本留學，因而誤信「假公安」而配合匯款才上當。

警方在台中3處機房，共查扣詐款160萬餘元、手機26支、黑莓卡及公安制服，查出至少近30名在日本的華人受騙，得手上千萬元。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署，檢方聲押曾等4人獲准。

警方出動保一總隊維安特勤隊攻堅，查獲假公安詐團機房。記者林保光／翻攝
警方出動保一總隊維安特勤隊攻堅，查獲假公安詐團機房。記者林保光／翻攝

詐欺 日本 詐騙集團

上一則

台竹東爆槍戰疑黑道火拚 死者曾任科技公司總座

延伸閱讀

政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」

政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」
陸團客赴台踩線 梁文傑：還沒收到申請 循小兩會溝通

陸團客赴台踩線 梁文傑：還沒收到申請 循小兩會溝通
李東憲等3人持陸身分證 陸委會開鍘註銷國籍

李東憲等3人持陸身分證 陸委會開鍘註銷國籍
兩岸體育交流座談 陸堅持「奧運模式」基礎交流

兩岸體育交流座談 陸堅持「奧運模式」基礎交流

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄