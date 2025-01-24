台竹東爆槍戰疑黑道火拚 死者曾任科技公司總座

竹東警方在現場拉起封鎖線，店內地面還留下傷者中彈所流血跡。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮今天下午近5點爆發疑似黑幫火拚，兩派人馬當街在北興路上開槍，爆發激烈槍戰，就連西瓜刀全部都拿出來亮刀互砍，傳出雙方有多人受傷，警消接獲通報已立即出動多輛救護車到場救護，同時出動快打部隊警力到場壓制。目前已知有8人送醫，1人無生命跡象。

據了解，今天下午疑似是竹東在地幫派因利益談判破裂，沒想到下午約4點53分，其中一方亮刀要砍對方，沒想到另一派人馬竟直接從外套內袋抽出手槍，直接在北興路與仁愛路口爆發槍戰。

竹東警分局第一時間出動快打部隊到場，不過因現場傳出有多人疑似中彈、刀傷，因此包含竹東消防分隊及鄰近其他消防分隊救護車都全部出動，現場至少已有4輛救護車到場，警方已封鎖北興路。

槍案死者51歲劉姓男子左腋下、左大腿中彈，右手掌也被砍斷，而他身分也曝光，曾任科技公司總經理的劉憲治，且還曾涉竹東少年林寶文命案。

2009年1月21日，有黑幫背景的鍾仕綺，夥同沈羽晨、彭姓少年及彭俊源、梁智豪，將18歲高二生林寶文凌虐致死，並棄屍防空洞企圖湮滅證據，事後更找來鄭姓少年頂罪，當時該命案爆出後震驚社會，而劉憲治當時因為幫忙棄屍，也遭到判刑。

地方人士指出，劉憲治是竹東「三環幫」的要角，過去從事詐賭、仙人跳騙局、恐嚇取財及鬥毆，19年來不斷進出牢獄，而劉憲治在獄中因受到貴人指點，痛定思痛洗心革面，多年來苦讀各類商業書籍、雜誌。