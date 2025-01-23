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劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

記者葉君遠／即時報導
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突然請辭主持18年的政論節目「關鍵時刻」，原因眾說紛紜，其中一項是因為輸給三立李正皓節目而遭高層檢討，曾在「關鍵」當了11年來賓的黃世聰表示，「寶傑的收視也沒有真的輸」他是個工作狂，但是他的確需要一陣子休息，「不過，我相信江湖再見的時間不會太久」。

黃世聰說，他到「關鍵」11年多，從坐在角落的小配角，一路到今天，看著很多來賓來來去去，節目從外星人轉到政治、經濟，從內子宮轉到俄烏戰爭、疫情，因為唱衰中國經濟與報導社會動態，「關鍵的我、寶傑哥、正皓都被中國制裁」。

但他在節目中認識了超級認真的主持人，「整個節目從頭到尾，他都能全盤掌控，同時也可以在開錄前，把所有題目推翻，也可以在錄影中任意加入任何內容，整個節目就是他的發揮空間，也因為這樣，他常跟我說，朋友都得罪光，因為他紅的罵、綠的罵、藍的罵、白的也罵」。

黃世聰說，這幾年他幾乎都坐在第一個位置，大多負責開場，「在開場前我們都會聊天，除了節目效果怎麼呈現外，他常常跟我們討論歷史、哲學等，節目中很多詩詞、成語、故事，他都是臨時反應，常常讓來賓無法接招」。

他說劉寶傑全心全力在做這個節目，因此他看了大量資料，讀了很多書，甚至會在節目上指導新人怎麼講，如何呈現..「所以正皓今天的表現，我相信他是不會不開心的，況且收視也沒有真的輸！我知道以劉寶傑的個性，他是不會出來說什麼的」。

不過，這幾年跟我相處最久的主持人劉寶傑是個工作狂，「但是他的確需要一陣子休息，不過，我相信江湖再見的時間不會太久」。

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