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領「大陸身分證」開鍘 陸委會：註銷3人台灣身分

記者陳宥菘／台北即時報導
有關台人領有大陸身分證，陸委會副主委梁文傑23日表示，陸委會接到10幾件具體檢舉個案，經過查證，目前已經註銷3個人的台灣身分，其中包含在網紅影片中出現的李東憲和蘇士恩。記者陳宥菘／攝影
有關台人領有大陸身分證，陸委會副主委梁文傑23日表示，陸委會接到10幾件具體檢舉個案，經過查證，目前已經註銷3個人的台灣身分，其中包含在網紅影片中出現的李東憲和蘇士恩。記者陳宥菘／攝影

先前網紅影片稱台灣可能有10萬人領有大陸身分證，引發關注。陸委會副主委梁文傑23日宣布，陸委會目前接到10幾件具體檢舉案件，經過查證，目前已經註銷3個人的台灣身分，包含曾經高舉中共五星旗的跆拳道選手李東憲，未來都不得享有台灣健保

有關台人領有大陸身分證，梁文傑23日在陸委會例行記者會宣布，自從網紅八炯影片刊登後，陸委會接到10幾件具體檢舉個案，經過主管機關陸續完成查證，目前已經註銷3個人的台灣身分，其中包含在網紅影片中出現的李東憲和蘇士恩，第3位因為沒有在影片出現，就不特別講是誰。其他的（檢舉個案）還會陸續查證。

李東憲2023年5月曾參加在南韓舉辦的亞太壯年運動會，他在比賽獲獎後，在頒獎台上高舉五星旗慶祝，一度引起兩岸網友議論。

梁文傑指出，喪失台灣身份後，將被視為大陸人，未來回到台灣要拿大陸的相關文件申請才能入境，當然也不會有健保。

陸委會曾鼓勵有類似經驗或有所聽聞的民眾，透過陸委會信箱檢舉相關情事。梁文傑指出，目前收到的檢舉案件「還蠻多的」，但比較具體的是目前這10幾件，至於「聽說」的方式就比較困難。他表示，這10幾件蠻多有提供證件的照片，希望民眾檢舉時「最好也有比較具體的東西，我們比較好查證。」

內政部長劉世芳9日表示，針對台灣人有無涉嫌拿大陸身分證，調查局確實有以密件函送給內政部，若加上移民署正在調查的部分，總人數少於10人。梁文傑說，此次遭註銷的3人包含在內。

根據兩岸條例第九條之一規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，否則主管機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。根據我方政府統計，過去10年共註銷679人的戶籍。

有關台人領有大陸身分證，陸委會副主委梁文傑23日宣布，經過查證，目前已經註銷3個...
有關台人領有大陸身分證，陸委會副主委梁文傑23日宣布，經過查證，目前已經註銷3個人的台灣身分，包含跆拳道選手李東憲。李東憲2023年5月曾在南韓舉辦的亞太壯年運動會上高舉五星旗。（取自台海網）

健保 五星旗 內政部

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