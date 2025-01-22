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柯爸還好嗎？柯文哲停留醫院半小時後面色凝重沉默離開

記者王駿杰、黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲(右)今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬也未戴腳鐐，柯文哲面色凝重，身型消瘦現身醫院，約莫半小時後就坐車離開。記者王駿杰／攝影
柯文哲(右)今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬也未戴腳鐐，柯文哲面色凝重，身型消瘦現身醫院，約莫半小時後就坐車離開。記者王駿杰／攝影

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案被二度收押，據傳柯文哲父親柯承發今晚病情急轉直下，疑似發出病危通知，柯文哲依規定申請戒護探視，約莫台灣時間今晚8時40分(美東時間7時40分)抵達新竹台大醫院，晚間9時13分(美東時間8時13分)離開，記者關心「柯爸還好嗎」，柯文哲面色凝重、不發一語。

影片來源：聯合新聞網

柯文哲涉京華城及政治獻金案被台北地檢署起訴，由於柯在檢方辦案時已被收押近4個月，北檢起訴後曾二度交保，保釋金從3000萬元(約96萬美元)增至7000萬元(約223萬美元)，未料7天後，北檢二度抗告成功，台北地院裁定柯文哲羈押。

柯文哲重獲自由期間，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。柯文哲遭二度收押前一天，與柯媽一起到城隍廟拜拜祈福。

柯爸柯承發先前因罹癌又肺積水，一度入住加護病房，甚至發出病危通知，但後來柯爸病情逐漸好轉，並從台大醫院轉至新竹台大分院新竹醫院，讓柯媽何瑞英就近照顧，原本柯爸已恢復意識，還能簡單溝通，但柯文哲卻在庭訊時透露，柯爸病況嚴重已陷入昏迷狀態。

柯文哲今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬也未戴腳鐐，柯文哲面色凝重，身型消瘦現身醫院，約莫半小時後就坐車離開。

據了解，柯文哲第一次被收押時，也曾經在法警戒護下來帶新竹台大探視爸爸，重獲自由期間，更是天天到醫院報到，柯媽更透露：「柯文哲看到爸爸都在哭」。

記者致電給柯媽何瑞英與柯文哲胞妹柯美蘭，但均未接電話，未能進一步獲悉狀況；民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，謝謝外界對柯爸身體狀況關心，進一步訊息由家屬對外發布比較恰當，法理不外乎人情，尊重北所讓柯前主席到醫院探視、盡孝道。

柯文哲今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬...
柯文哲今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬也未戴腳鐐，柯文哲面色凝重，身型消瘦現身醫院，約莫半小時後就坐車離開。記者王駿杰／攝影
柯文哲(中)今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並...
柯文哲(中)今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬也未戴腳鐐，柯文哲面色凝重，身型消瘦現身醫院，約莫半小時後就坐車離開。記者王駿杰／攝影
民眾黨前黨主席柯文哲(中)至新竹台大醫院探視住院的柯爸柯承發，記者關心「柯爸還好...
民眾黨前黨主席柯文哲(中)至新竹台大醫院探視住院的柯爸柯承發，記者關心「柯爸還好嗎」，柯文哲面色凝重、不發一語。記者王駿杰／攝影

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