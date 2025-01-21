韓國瑜參加川普就職典禮 立法院：突破歷年觀禮最高規格

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團赴美參加美國總統川普就職典禮，代表團以嘉賓身分進入一票難求的「第一資本體育館」包廂。照片為立法院提供。

立法院長韓國瑜 率跨黨派代表團赴美參加美國總統川普 就職典禮，立法院21日晚間發布新聞稿表示，韓院長在駐美代表俞大㵢 陪同下，與其他重要貴賓前往國會大廈圓形貴賓廳觀禮，這些安排均已突破歷年來我國慶賀團出席美國總統就職典觀禮的最高規格。

美國總統川普在美東時間20日宣誓就職，美國政府考量氣候寒冷，就職典禮改在國會山莊內舉行，取消戶外觀禮區，改到「第一資本體育館」。

立法院表示，韓院長獲高規格禮遇在俞大㵢陪同下，與其他重要貴賓前往國會大廈圓形貴賓廳觀禮，而代表團7位立委在與數千民眾排隊近2時後，終於以嘉賓身分進入一票難求的「第一資本體育館」包廂。

立法院指出，韓院長獲准進入國會大廈內特別安排的貴賓廳，與美國各州州長、高級將領及各國外交使節比鄰而坐，一同聆聽川普總統精彩的就職演說。

立法院表示，韓國瑜感謝美國朋友居間協助及駐美代表處同仁的長年深耕努力。韓國瑜接續說，台美除共享民主價值外，熱烈期盼台灣的高科技晶片產業能與美國有更多合作機會，以呼應川普所強調的「美國優先」的政策，他與全體國人共勉，我們一定要自立自強，全民齊心打創中華民國更美好的未來。