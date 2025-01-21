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台涉外人士：外館72小時應變 送韓國瑜進川普就職會場

中央社台北21日電
台立法院長韓國瑜（左）、駐美代表俞大㵢20日在國會山莊內的一個廳堂看美國總統川普就職轉播。（台駐美代表處提供）中央社
台立法院長韓國瑜（左）、駐美代表俞大㵢20日在國會山莊內的一個廳堂看美國總統川普就職轉播。（台駐美代表處提供）中央社

美國總統川普就職典禮移師室內，台灣慶賀團長韓國瑜、駐美代表俞大㵢順利入場觀禮。涉外人士今天透露，就職典禮前不到72小時，中國代表已確定將入場，外館抱著「一定要把團長送進會場」的決心，同時慎防中國小動作，動用外交資源順利讓慶賀團入場。

涉外人士強調，台外交部籌備慶賀團期間，適逢總預算審查引發朝野對立，外交人員不僅要擔心成為立院攻防焦點，還要保持低調與美方維持溝通默契，所需的冷靜和謀略不是一朝一夕能夠養成，盼國內做外交人員的堅定後盾，支持外交預算。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間20日在華府宣誓就職，17日因天候考量，將活動由室外改為國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，台灣慶賀團長、立法院長韓國瑜以及駐美代表俞大㵢入場觀禮，隨團立委們則在體育場貴賓室收看直播。

涉外人士今天透露，川普重返白宮，索票情況踴躍異常，儘管駐美代表處已確認所有團員入場資格，但觀禮人數因改場地而限縮，再加上中國國家副主席韓正確定將入場觀禮，台灣慶賀團若無法入場恐成外交挫敗，外交人員抱著「一定要把團長送進會場」的決心，而當時距離就職典禮已不到72小時。

涉外人士提及，外交部長林佳龍全程親自指揮、多次預想可能劇本，「零時差」與駐美代表處溝通，也向總統賴清德即時報告進展；並持續保持低調與美方溝通默契，慎防中國可能採取動作，儘管在野黨及有心人士一再在訪團出發前拋出質疑與批評，仍採取降低衝突的做法，讓應變方案順利進行。

涉外人士指出，駐美代表處日夜奔走、利用經營多年的外交資源與人脈，多位友好的美方人士伸出援手，韓國瑜和俞大㵢特別提早在清晨6時出發，確保能順利進入國會山莊觀禮，立委團則在駐美代表處人員陪同下搭乘地鐵，在體育場貴賓室收看直播。

涉外人士透露，外交部全力確保慶賀團順利完成任務，賴總統對此表示高度肯定，稱讚因為有外交人員的努力，才能持續讓世界看見台灣。

涉外人士也說，外交部協助籌備慶賀團時，國內因預算審查引發朝野對立，導致外交部人員在籌備過程中如履薄冰，擔心稍有差池不僅影響台美關係，更成立院預算攻防的焦點。

隨行在野黨立委事後表示肯定，涉外人士說，這與立院刪減及凍結外交預算形成強烈對比，這次慶賀團展現國內難得團結氣氛，台灣對外展現團結應是共同期待，希望在野黨能將此次外交具體成果反映在預算審查結果，別「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，讓外交部陷入巧婦難為無米之炊的窘境。

涉外人士也說，林佳龍上任後積極爭取提升駐外人員待遇、改善外館工作環境，因為有預算支持，才能維持台灣對外的工作，前線外交人員在72小時內的應變能力，所需的冷靜和謀略都不是一朝一夕能夠養成，盼國內做外交人員的堅定後盾，支持外交預算、培養外交人才，也才能讓世界持續看見台灣。

預算 俞大㵢 韓國瑜

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川普就職觀禮 韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

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