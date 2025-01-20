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台氣象署：未來3天恐密集發生規模5地震

記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署地震中心主任吳健富。記者胡瑞玲／攝影
中央氣象署地震中心主任吳健富。記者胡瑞玲／攝影

中央氣象署地震中心主任吳健富表示，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震；今晚地震造成中台灣地區災情，北部也很有感。最大震度在於嘉義大埔達6弱，5弱有兩處，分別為台南楠西及高雄甲仙，台中、高雄有達3級，桃園、新北達2級，但台北、新北是盆地，夜深寧靜又處高樓，大家多有感受。預警規模達6.5，有發布國家級警報，全台都有被提醒。

本地震在9月1日發布地震門檻，預估地震3級發度國家級警報，這個地震是「首次用到最新標準國家級警報示警預報」，全台都被警告，主震後有8個餘震，其中一個餘震達到規模5，造成很多民眾非常有感。從歷史資料來看，這附近很多規模5地震。

吳健富表示，氣象署去年9月1日更新國家級警報發布標準，原本只要「預估」地震規模 5.0 以上，並且市地區「預估」震度達 4 級以上就會發布。

但考量規模 6.5 以上的大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅。為了針對強震加強預警，因此新增了發布條件，只要「預估」5 以上，並且縣市地區「預估」震度達 3 級以上，只要規模、震度符合其中一種發布條件，就會發送災防告警細胞廣播。

吳健富指出，今凌晨的嘉義大埔地震，附近鄰近斷層是口宵里斷層，但目前從位置及深度，目前無法判斷是哪個斷層造成的。

是否與梅山斷層是否有關？吳建富說，梅山斷層於1906年造成巨大災害，但梅山斷層在北邊，距離本次地震有50公里，因此今凌晨地震與梅山斷層無關。

梅山斷層週期部分，吳建富表示，115年週期會發生大地震，對於這樣的提醒表達尊重，但仍強調地震無法預測，只能呼籲民眾平日做好防震準備。

吳建富說，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，附近鄰近斷層是口宵里斷層，這個地震目前從位置及深度，目前無法判斷是哪個斷層造成的。

吳健富表示，針對今凌晨發生規模6.4地震的國家級警告發布結果，地震發生後7.9秒就發布國家級警報，全台縣市（不含離島）都有收到國家級警報。第二報包含基隆也在9.0秒也發布國家級警報。

從歷史資料來看，這附近地震深度都在15公里內，對於民眾很有感；從東邊來看，都是在15至20公里以內，對於耐震、防災是很大地震，提醒在3天之內會有規模5地震「密集發生」。

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