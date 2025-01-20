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台南連7震「晃到頭暈」中部人被震醒想到921地震不敢入睡

記者胡瑞玲／台北即時報導
圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供

晃不停，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震後，又連續發生4次餘震，包含0時21分台南發生規模4.3地震、24分台南發生規模4.2地震、26分台南發生規模5地震、28分台南發生規模4.1地震、今0時29分台南南化區發生規模4.8地震、今0時30分台南南化區發生規模4.6地震。

今天凌晨南部地震全台有感，台中最大震度4級，許多中部人被震醒，想到26年前的921大地震，不敢再入睡。

台中許多臉書社團今天凌晨貼出地震消息，多人上網留言報平安，有人說，這次地震警報先響，後震，很準，沒被立法院刪預算影響。

許多人說睡夢中被嚇醒，有人住高樓，多年來第一次遇地震，想抱著小孩逃，讓他們多年前921地震的惡夢再度想起。

今0時21分台南南化區發生規模4.3地震，嘉義縣地區最大震度 3級、台南市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 1級、雲林縣地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級、彰化縣地區最大震度 1級。

今0時24分台南楠西區發生規模4.2地震，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市。

今0時26分台南楠西區發生規模5地震，地震深度11公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市。

今0時28分台南楠西區發生規模4.1地震，地震深度13.8公里，嘉義縣地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 3級、台南市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、台東縣地區最大震度 1級、花蓮縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。

今0時29分台南南化區發生規模4.8地震，地震深度８.8公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：嘉義縣、嘉義市、台南市。

今0時30分台南南化區發生規模4.6地震，地震深度12.8公里，嘉義縣地區最大震度 4級、台南市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、南投縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、台中市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級。

今0時32分台南南化區發生規模4.2地震，地震深度15.9公里。

地震 預算 臉書

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